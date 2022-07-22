Новий канал>G.space>Новини

Маски для обличчя від прищів: 5 рецептів в домашніх умовах

Маски від прищів

Маски від прищів – це відомий засіб в боротьбі з висипом на обличчі. 5 рецептів лікування у домашніх умовах шукай в матеріалі

Як боротися з вуграми і слідами від них

Зараз дивляться

Проблемна шкіра – це не вирок! І зовсім не обов’язково витрачати мільйони на різні засоби із магазинів. Маски, які допоможуть позбутися прищів, можна приготувати самостійно з дуже простих і доступних продуктів. Ми зібрали для тебе найкращі рецепти домашніх масок від прищів. Записуй!

Як легко зняти шелак у домашніх умовах? Лайфхаки

Маски для обличчя від прищів

Рецепт №1. Маска з активованим вугіллям

Вугілля можна купити в будь-якій аптеці, тож ця масочка – дуже доступна, і, що важливо, швидка в приготуванні.

Подрібніть 5-6 таблеток активованого вугілля, змішайте отриманий порошок з ½ ч.л. крупної морської солі. Додайте пару крапель олії чайного дерева (якщо її немає, підійде масло з абрикосових кісточок або інше подібне) і розбавте суміш 1-2 ст.л. чистої води.

Маски для обличчя від прищів

Маску нанесіть на обличчя і залиште на 10-15 хвилин. Змийте теплою водою. Готово!

Маски для обличчя від прищів

Рецепт №2. Маска з вівсянкою

Якщо ти стежиш за своїм раціоном, вівсяні пластівці у тебе точно є!

2-3 ст. л. вівсянки залий теплою водою і залиш на півгодини, щоб пластівці розбухнули. Масажними рухами нанеси маску на обличчя і залиш на 10-15 хвилин. Змий теплою чистою водою.

Маски від прищів в домашніх умовах

Якщо після процедури тобі буде здаватися, що шкіра надто суха, нанеси на обличчя зволожуючий крем.

Маски для обличчя від прищів

Рецепт №3. Маска з помідорів

Зараз на прилавках можна знайти свіжі помідори без нітратів. Вибери 2 штучки і зверни увагу, щоб вони були м’якими.

З томатів зніми шкірку (можна з перед цим обдати окропом, щоб було легше!), і подрібни м’якоть в кашку. Можна просто розім’яти її виделкою, а можна – кинути в блендер. Більше нічого додавати не потрібно.

Маски від прищів

Нанеси томатну масу на шкіру обличчя і залиш на 10 хвилин. Змий теплою водою і промокни м’яким рушником.

Маски для обличчя від прищів

Рецепт №4. Маска з меду і кориці

Ця маска – одна з найбільш ефективних, так як результат ти побачиш вже після другого-третього застосування!

Розтопи 2 ст.л. меду на водяній бані, додай до нього 1 ч.л. порошку кориці і пару крапель лимонного соку. Ретельно перемішай і нанеси на обличчя тонким шаром. Через 15 хвилин змий прохолодною водою. Тільки не докладай зусиль, змивай маску акуратно і ніжно.

Маски для обличчя від прищів

Маски для обличчя від прищів

Рецепт №5. Маска з яєчного білка

Ця маска відмінно допоможе тобі позбавитися чорних точок і почервоніння.

Змішай білок 1 яйця та 1 ч.л. лимонного соку і збий віночком до стану піни. Наносити таку маску потрібно поетапно, шар за шаром з різницею в 5-7 хвилин. Коли всі шари маски остаточно висохнуть, акуратно змий її теплою водою і промокни обличчя м’яким рушником. Готово!

Маски від прищів в домашніх умовах

І, напевно, варто нагадати, що шкіра – це відображення нашого здоров’я. Щоб вона була гладкою і ніжною, одних масок недостатньо. Необхідно правильно харчуватися, мінімізувати вживання солодкого і смаженого, відмовитися від газованої води. Пийте чисту воду і натуральні соки, і шкіра скаже вам «дякую!».

beauty секреты gspace маска секреты красоты
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь