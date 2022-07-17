Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 17 липня

Сьогодні, 17 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 17 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 17 липня

17 липня – 144-й день війни Росії проти України. 198-й день року. День металурга. Всесвітній день міжнародного правосуддя. День татуювання. День етнографа України. День жовтої свині. День народження Діснейленда. Всесвітній день Емоджі.

Події 17 липня у світі

709 рік до н. е. — вперше описується повне сонячне затемнення, опис був зроблений китайцем Чу Фу;

— вперше описується повне сонячне затемнення, опис був зроблений китайцем Чу Фу; 1048 рік — німецький король Генріх III виганяє із Риму папу Бенедикта IX , та замінює його Дамасієм II;

— німецький король Генріх III виганяє із Риму папу Бенедикта IX , та замінює його Дамасієм II; 1429 рік — у відбитому в англійців Реймсі коронується на французький престол Карл VII;

— у відбитому в англійців Реймсі коронується на французький престол Карл VII; 1453 рік — французи розбивають англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни;

— французи розбивають англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни; 1505 рік — після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер був на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті;

— після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер був на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті; 1570 рік — у Вільно засновують єзуїтську колегію, яку згодом перетворили в університет;

— у Вільно засновують єзуїтську колегію, яку згодом перетворили в університет; 1754 рік — у Нью-Йорку відкривають Королівський коледж;

— у Нью-Йорку відкривають Королівський коледж; 1775 рік — у США відкривається перший у світі військовий госпіталь;

— у США відкривається перший у світі військовий госпіталь; 1785 рік — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Королівству Франція;

— словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Королівству Франція; 1791 рік — на Марсовому полі в Парижі розстрілюють мирну демонстрацію, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI;

— на Марсовому полі в Парижі розстрілюють мирну демонстрацію, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI; 1793 рік — у Парижі страчують Шарлотта Корде, вбивцю лідера Французької революції Жана Поля Марата;

— у Парижі страчують Шарлотта Корде, вбивцю лідера Французької революції Жана Поля Марата; 1841 рік — виходить перший номер британського гумористичного журналу “Панч”;

— виходить перший номер британського гумористичного журналу “Панч”; 1854 рік — в Австрійській імперії запускають в експлуатацію першу у світі гірську залізницю;

— в Австрійській імперії запускають в експлуатацію першу у світі гірську залізницю; 1868 рік — японську столицю переносять з Кіото в Токіо;

— японську столицю переносять з Кіото в Токіо; 1915 рік — німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;

— німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством; 1917 рік — у Великій Британії з титулів вилучають всі німецькі імена;

— у Великій Британії з титулів вилучають всі німецькі імена; 1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

— виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України; 1933 рік — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав;

— після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав; 1941 рік — наказом Гітлера Східна Галичина переходить в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт “Галичина”;

— наказом Гітлера Східна Галичина переходить в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт “Галичина”; 1945 рік — починається Потсдамська конференція глав держав-союзників;

— починається Потсдамська конференція глав держав-союзників; 1973 рік — в Афганістані повюють монархію і проголошують республіку;

— в Афганістані повюють монархію і проголошують республіку; 1997 рік — Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;

— Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини; 2014 рік — російський зенітний ракетний комплекс «Бук» біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збиває рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);

— російський зенітний ракетний комплекс «Бук» біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збиває рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб); 2020 рік — Верховна Рада України затверджує скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

17 липня – в церковному календарі – день пам’яті преподобної Марти.

День ангела сьогодні – 17 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олексій, Богдан, Андрій, Дмитро, Георгій, Марк, Іван, Микола, Михайло, Федір, Федот, Тетяна, Марія, Марфа, Ольга, Анастасія, Олександра.

Прикмети на 17 липня:

На деревах з’явилися жовте листя – буде рання осінь.

Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).

Багато ос – взимку буде холодно.

Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.

Що не можна робити 17 липня

Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.

Лаятися і лихословити – це може погано відбитися на здоров’ї.

Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.

Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.

Фото: IStock