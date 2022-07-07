Привітання з Днем сім'ї у прозі та картинках

Привітання з Днем сім’ї в прозі та картинках. Обирай та надсилай рідним! Читай в нашому матеріалі, як привітати з Днем сім’ї, любові та вірності своїх близьких

Сьогодні, 8 липня, в Україні відзначається День сім’ї.

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День сім’ї в Україні 2022: привітання в прозі

Є гарне прислів’я про те, що одну гілочку переламати легко, а ось коли вони зібрані в пучок — навряд чи. Ось так і з сім’єю. Разом куди легше протистояти життєвим негараздам, знаходити виходи, боротися… А як солодко ділити перемоги з рідними людьми! Сьогодні, в День сім’ї, прийміть найщиріші побажання миру та злагоди. Нехай у вашій родині завжди панують любов, взаємодопомога і взаєморозуміння!

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Вітаю з Днем сім’ї, кохання та вірності! Сім’я – найцінніший скарб, який люди можуть мати у житті. Ніяка карколомна кар’єра та золоті гори не замінять підтримки рідного плеча, дитячої посмішки, теплих обіймів. Хочу побажати цього дня цінувати понад усе свою сім’ю, дорожити кожною хвилиною, проведеною поряд з рідними людьми, ставити сімейний добробут пріоритетом, насолоджуватися близькістю та теплом. Нехай родина буде здоровою, щасливою, позитивною та великою!

Любий друже! У День сім’ї я бажаю тобі домашнього затишку і тепла, нехай сімейне вогнище сяє іскорками радості та доброти. Рум’яних пирогів на столі, ніжних обіймів рідних, ласкавих слів і красивих вчинків. Нехай вірність, любов і взаєморозуміння супроводжують твою сім’ю ще довгі роки, а сімейний фотоальбом без кінця наповнюється кадрами щасливих миттєвостей!

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Справжня цінність у житті — це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім’ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім’я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в біді. Любові, краси, світлого майбутнього, достатку і спільного розвитку!