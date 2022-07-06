Хочеться побалувати себе і близьких млинцями, але ти за ЗСЖ? Зовсім не обов’язково позбавляти себе задоволення! Ажурні млинці можна приготувати… на звичайній мінеральній воді! Так вони вийдуть дієтичними, і при цьому залишаться ніжними та смачними!
Рецепт млинців на мінеральній воді
Для приготування низькокалорійних млинчиків тобі знадобиться:
Покроковий рецепт дієтичних млинців:
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З мінеральною водою млинці виходять ніжними та ажурними, тож слідкуй, щоб вони не підгоріли. Щойно серединка «схоплюється», можеш перевертати!
От і всі секрети! Подавати дієтичні млинці можна зі свіжими фруктами або ягідним пюре без цукру. Смачного!
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