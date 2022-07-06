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Рецепт млинців на мінеральній воді

рецепт млинців на мінералці

Хочеться побалувати себе і близьких млинцями, але ти за ЗСЖ? Зовсім не обов’язково позбавляти себе задоволення! Ажурні млинці можна приготувати… на звичайній мінеральній воді! Так вони вийдуть дієтичними, і при цьому залишаться ніжними та смачними!

Рецепт млинців на мінеральній воді

Для приготування низькокалорійних млинчиків тобі знадобиться:

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  • борошно – 1,5 склянки
  • вода – 2 склянки
  • цукор – 1 ст. л.
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • сік лимона – 2 ст. л.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • рафінована соняшникова олія – 3 ст. л.

рецепт дієтичних млинців

Покроковий рецепт дієтичних млинців:

  1. Розчини у мінеральній воді сіль і цукор. За бажанням можеш замінити цукор фруктозою.
  2. Борошно просій через сито, і висип у посудину з мінеральною водою. Ретельно перемішай усі інгредієнти до отримання однорідної маси.
  3. Погаси соду й додай її до тіста. Вимішуй, поки на поверхні не з’являться бульбашки. В отриману масу додай олію і знову ретельно перемішай.
  4. Дай тісту настоятися 30 хвилин у теплому приміщенні: так воно стане більш однорідним.
  5. Невеликим ополоником виливай тісто на гарячу сковороду. При цьому змащувати олією її не обов’язково, адже вона вже є у складі млинців.

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З мінеральною водою млинці виходять ніжними та ажурними, тож слідкуй, щоб вони не підгоріли. Щойно серединка «схоплюється», можеш перевертати!

От і всі секрети! Подавати дієтичні млинці можна зі свіжими фруктами або ягідним пюре без цукру. Смачного!

Фото – pixabay.com

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