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Полірування волосся: що це, треба чи ні, скільки коштує?

Полірування волосся: що це, скільки коштує в Києві і все про процедуру

Чому всі говорять про полірування волосся? Що дає ця процедура? Чому її так хвалять у салонах краси? Дізнайся, кому підходить полірування, а кому – ні, і що вона взагалі дає?

Посічені кінчики – це проблема, з якою хоч раз у житті стикалася кожна дівчина. Вони вбивають не тільки зачіску, але і загальний лук в цілому. Складно виглядати елегантно, якщо волосся стирчить в різні боки, як солома. Але не впадай у відчай, все можна виправити, завдяки поліруванню волосся.

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Полірування волосся – це спеціальна відновлююча процедура. Перукар, використовуючи спеціальну насадку для бритви, прибирає посічені кінчики по всій довжині волосся. Не переживай, мова йде про 3-7 мм!

Полірування волосся: що це, скільки коштує в Києві і все про процедуру

Візуально стрижка не зміниться. А сама процедура триватиме 1-2 години. Середня ціна за послугу – від 300 грн за 2-ю довжину, від 400 грн за 3-ю довжину.

У чому плюси і мінуси полірування волосся?

– воно стає доглянутим і легко розчісується,

– ефект зберігається протягом 3-4 місяців.

Полірування волосся: що це, скільки коштує в Києві і все про процедуру

Але …

– процедура протипоказана, якщо волосся сильно випадає,

– ефект практично не помітний на кучерявому волоссі,

– трохи втрачається об’єм.

Важливо! Після процедури волосся потребує особливого догляду. Запитай у перукаря, що потрібно конкретно вам. Традиційно рекомендують вітамінні маски,  бальзами або масла.

Якщо ти незадоволена станом волосся, часто сушиш його феном, укладаєш утюжками, робиш локони плойкою або стайлером – спробуй полірування волосся. І ти будеш задоволена ефектом.

Фото: iStock

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