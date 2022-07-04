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Топ-3 оригінальних рецепта маринаду для шашлику

Топ-3 оригінальних рецепта маринаду для шашлику

Звісно, можна просто посипати м’ясо спеціями і отримати класичний шашлик. Однак надати більш вишуканий смак і аромат страві можна за допомогою незвичайних маринадів. Ми зібрали для тебе три найоригінальніших простих у приготуванні рецепта маринадів для шашлику. Тож записуй!

Маринад для свинини з м’ятою та ківі

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Цей маринад зробить свинину ніжною і додасть їй легкої кислинки. Тобі знадобиться:

  1. 50 г свіжої м’яти
  2. по 3-4 цибулини і ківі

Очисти ківі, наріж великими шматочками і подрібни у блендері. Додай м’яту і знову збий до консистенції пюре.

У велику посудину виклади свинину та цибулю, залий соусом з ківі та м’яти, ретельно перемішай і накрий тарілкою. Зверху постав гніт, це може бути банку з водою або навіть невелика гантеля. Залиш м’ясо маринуватися на 30-40 хвилин. Готово!

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Маринад з апельсином

Такий маринад підходить для будь-якого виду м’яса. Для його приготування тобі знадобиться:

  • 1 апельсин
  • 2 ст. л. часнику
  • 2 ч. л. сушеного базиліку
  • 1 ч. л. меленого кардамону
  • 650 жирної сметани
  • 250 г майонезу
  • сіль та перець за смаком

Очисти апельсин. Вичави з нього сік, а цедру натри на дрібній тертці. Змішай цедру і сік з часником, базиліком і кардамоном, додай перець і сіль за смаком, влий сметану і майонез.

Ретельно перемішай і вилий до м’яса. Залиш на 4 години. Готово!

Топ-3 оригінальних рецепта маринаду для шашлику

Маринад із соєвим соусом

Найкраще цей маринад підійде для курки, але, в принципі, свинина, приготовлена під соєвим маринадом, теж вийде надзвичайно ніжною та смачною. Для приготування тобі знадобиться:

  • 50 мл соєвого соусу
  • 50 мл лимонного соку
  • 1-3 зубчики часнику
  • по 1 ч. л. солі, перцю, паприки та цукру

Потовчи часник, залий його соєвим соусом, додай спеції і лимонний сік. Ретельно перемішай і замаринуй у цій суміші м’ясо на 3-4 години! Готово!

Фото: IStock

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