Звісно, можна просто посипати м’ясо спеціями і отримати класичний шашлик. Однак надати більш вишуканий смак і аромат страві можна за допомогою незвичайних маринадів. Ми зібрали для тебе три найоригінальніших простих у приготуванні рецепта маринадів для шашлику. Тож записуй!
Маринад для свинини з м’ятою та ківі
Цей маринад зробить свинину ніжною і додасть їй легкої кислинки. Тобі знадобиться:
Очисти ківі, наріж великими шматочками і подрібни у блендері. Додай м’яту і знову збий до консистенції пюре.
У велику посудину виклади свинину та цибулю, залий соусом з ківі та м’яти, ретельно перемішай і накрий тарілкою. Зверху постав гніт, це може бути банку з водою або навіть невелика гантеля. Залиш м’ясо маринуватися на 30-40 хвилин. Готово!
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Маринад з апельсином
Такий маринад підходить для будь-якого виду м’яса. Для його приготування тобі знадобиться:
Очисти апельсин. Вичави з нього сік, а цедру натри на дрібній тертці. Змішай цедру і сік з часником, базиліком і кардамоном, додай перець і сіль за смаком, влий сметану і майонез.
Ретельно перемішай і вилий до м’яса. Залиш на 4 години. Готово!
Маринад із соєвим соусом
Найкраще цей маринад підійде для курки, але, в принципі, свинина, приготовлена під соєвим маринадом, теж вийде надзвичайно ніжною та смачною. Для приготування тобі знадобиться:
Потовчи часник, залий його соєвим соусом, додай спеції і лимонний сік. Ретельно перемішай і замаринуй у цій суміші м’ясо на 3-4 години! Готово!
Фото: IStock
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