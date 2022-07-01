Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 липня

Сьогодні, 1 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 1 липня

1 липня – Міжнародний день кооперативів, Всесвітній день архітектури, День Канади.

Події 1 липня у світі

1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.

— Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої. 1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.

— Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції. 1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово «вітамін».

— польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово «вітамін». 1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.

— проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні. 1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.

— у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку. 1989 — у Києві утворено Народний рух України.

— у Києві утворено Народний рух України. 1997 — Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки.

— Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки. 2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.

— Хорватія приєдналася до Європейського Союзу. 2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

1 липня – День пам’яті Боголюбської ікони Божої Матері, а також Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула.

День ангела сьогодні – 1 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій та Сергій.

Прикмети на 1 липня:

Якщо вранці немає роси на траві, то варто готуватись до нічної зливи.

Якщо чути гучний спів пташок, то невдовзі випогодиться.

Якщо видно чимало бджіл, то буде комфортна погода найближчими днями.

Якщо вдень видно місяць, то літо буде спекотним та сухим.

Що не можна робити 1 липня

Не можна займатися важкою роботою.

Не можна сваритись.

Не можна витрачати багато грошей.

Не можна вихвалятися.

Не можна скаржитись.

Не можна приміряти чужі речі.

Фото: IStock