Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 липня

Сьогодні, 1 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 1 липня
1 липня – Міжнародний день кооперативів, Всесвітній день архітектури, День Канади.
Події 1 липня у світі
- 1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.
- 1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.
- 1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово «вітамін».
- 1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.
- 1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.
- 1989 — у Києві утворено Народний рух України.
- 1997 — Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки.
- 2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.
- 2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
1 липня – День пам’яті Боголюбської ікони Божої Матері, а також Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула.
День ангела сьогодні – 1 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій та Сергій.
Прикмети на 1 липня:
- Якщо вранці немає роси на траві, то варто готуватись до нічної зливи.
- Якщо чути гучний спів пташок, то невдовзі випогодиться.
- Якщо видно чимало бджіл, то буде комфортна погода найближчими днями.
- Якщо вдень видно місяць, то літо буде спекотним та сухим.
Що не можна робити 1 липня
- Не можна займатися важкою роботою.
- Не можна сваритись.
- Не можна витрачати багато грошей.
- Не можна вихвалятися.
- Не можна скаржитись.
- Не можна приміряти чужі речі.
Фото: IStock