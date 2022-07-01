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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 липня

Яке сьогодні свято

Сьогодні, 1 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 1 липня

1 липня – Міжнародний день кооперативів, Всесвітній день архітектури, День Канади.

Події 1 липня у світі

  • 1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.
  • 1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.
  • 1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово «вітамін».
  • 1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.
  • 1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.
  • 1989 — у Києві утворено Народний рух України.
  • 1997 — Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки.
  • 2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.
  • 2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Яке сьогодні свято

Яке православне (церковне) свято сьогодні

1 липня – День пам’яті Боголюбської ікони Божої Матері, а також Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула.

День ангела сьогодні – 1 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій та Сергій.

 Прикмети на 1 липня:

  • Якщо вранці немає роси на траві, то варто готуватись до нічної зливи.
  • Якщо чути гучний спів пташок, то невдовзі випогодиться.
  • Якщо видно чимало бджіл, то буде комфортна погода найближчими днями.
  • Якщо вдень видно місяць, то літо буде спекотним та сухим.

Що не можна робити 1 липня

  • Не можна займатися важкою роботою.
  • Не можна сваритись.
  • Не можна витрачати багато грошей.
  • Не можна вихвалятися.
  • Не можна скаржитись.
  • Не можна приміряти чужі речі.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 липня

Фото: IStock

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