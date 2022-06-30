Як вибрати окуляри за формою обличчя: поради для всіх форм обличчя

Правильно вибрати сонцезахисні окуляри – це все одно, що зіграти в лотерею. Вони можуть омолодити або зістарити на кілька років. Щоб виглядати на всі 100%, вибирайте кращі моделі від сонця, дотримуючись непорушних правил

Існує універсальне правило підбору окулярів за шириною обличчя: якщо воно широке, окуляри не мають виступати за вилиці, і навпаки, власницям вузького обличчя бажано віддати перевагу окулярам, які будуть трохи виступати за його кордонконтур. Оправа, що повторює форму особи, вам не подруга!

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Окуляри для овальної форми обличчя

Така форма обличчя вважається універсальною, адже до неї підійдуть практично будь-які окуляри. Єдине правило, якого варто дотримуватися: оправа має повторювати форму вигину брів. Для дівчат з таким типом обличчя вибір окулярів не має обмежень: круглі, квадратні, авіатори, cat eyes, а також інші варіанти. Головне тут – відповідати своєму стилю і смаковим уподобанням!

Окуляри для круглої форми обличчя

Власницям круглого обличчя варто звернути увагу на окуляри квадратної або прямокутної форми із закругленими краями. Не варто забувати, що окуляри не мають виступати за контур обличчя, щоб не підкреслити його округлість. А от від круглої форми варто відмовитися зовсім!

Окуляри для квадратної форми обличчя

Для квадратної форми обличчя правильним стане вибір окулярів округлої форми. Саме круглі та краплеподібні окуляри допоможуть пом’якшити форму обличчя й надати йому жіночності.

Варто звернути увагу і на оправу: загострені кути можуть створити спотворений ефект.

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Окуляри для витягнутої форми обличчя

Дівчатам із витягнутим обличчям варто зупинити вибір на окулярах із більш масивними оправами. Не бажано купувати маленькі або вузькі окуляри, а також оправи з різкими кутами.

Окуляри для форми обличчя «трикутник»

Власницям трикутної форми обличчя підійдуть окуляри cat eyes, круглі або овальні. Найголовніше – намагатися уникати грубих форм і масивних оправ. Відмінно підійдуть моделі з трохи витягнутою формою оправи. Якщо обличчя досить вузьке, то невеликий виступ за його контур додасть гармонійності.

Орієнтуючись на ці прості правила, ти легко зможеш вибрати окуляри, які «сядуть» ідеально. А вже якого кольору, з яким декором і лінзами – це справа смаку. З огляду на те, що в тренді 80-ті, сміливо експериментуй, примір найнезвичайніші оправи, і побачиш: окуляри, що скромно лежать на полиці, можуть стати знаковою деталлю і яскравим акцентом у твоєму образі!

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