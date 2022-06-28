Вихідні в липні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Чи будуть додаткові вихідні у липні 2022 в Україні? Навіть під час повномасштабної війни це запитання хвилює багатьох українців. А все тому, що усі ми вже давно втратили відчуття часу, кожен намагається працювати на перемогу безперервно, а відпочиває у ті короткі проміжки, коли це видається можливим. Але все ж вистачає і таких українців, які перебувають у відносній безпеці та можуть працювати за відносно нормальним графіком. Саме тому Новий канал підготував для тебе матеріал про вихідні у липні. Читай і плануй свої вихідні у липні 2022 року.

Вихідні в липні 2022, які повинні були бути до війни

У червні 2022 року на українців чекає 21 робочий день та 10 вихідних. У цьому місяці в Україні не передбачається жодних державних чи православних свят, а тому додаткових вихідних теж не буде. Але варто було б нагадати, що під час воєнного стану додаткових святкових вихідних взагалі не передбачено. За статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

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Вихідні дні в липні 2022, які будуть під час війни

2, 3 – субота і неділя,

9, 10 – субота і неділя,

16, 17 – субота і неділя,

23, 24 – субота і неділя,

30, 31 – субота і неділя.

Фото: iStock

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