Місячний календар сприятливих днів на липень 2022 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи, а коли краще нічого не робити

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Місячний календар на липень 2022: сприятливі дні для справ

Планувати важливі справи слід відповідно до місячного календаря. Місячний календар на липень 2022 каже, що цього місяця сприятливі дні випадають на 4-7, 14, 15, 20, 21, 27, 29, 31 числа.

Місячний календар на липень 2022: несприятливі дні для справ

Щоб перший місяць літа вийшов максимально плідним та результативним, не варто планувати важливі справи на 8, 19, 20, 24, 25, 28-30 липня. Місячний календар 2022 говорить, що це несприятливі дні, і вони не принесуть тобі успіху.

Фази Місяця на липень 2022

Зростаючий Місяць – з 1 по 12 липня та з 29 по 31 липня 2022 року.

Повний місяць – 13 липня о 20:37.

Спадаючий місяць – з 14 по 27 липня 2022 року.

Молодик – 28 липня о 19:55

Дотримуйся порад, які дає місячний календар на липень 2022, і цей місяць принесе тобі тільки радість!

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