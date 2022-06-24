Instagram вводить підтвердження віку: фейс-контроль за допомогою ШІ

Instagram тестує нові методи підтвердження віку користувачів

Компанія за допомогою штучного інтелекту буде перевіряти вік користувачі. Про це пише The Verge.

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Для того, щоб зареєструвати обліковий запис в Instagram, користувачу має бути не менше 13 років. Однак протягом багатьох років компанія не докладала зусиль, щоб забезпечити виконання цього правила, а до 2019 року навіть не запитувала в нових користувачів дату їхнього народження.

Штучний інтелект Yoti – відомий ресурс для онлайн-перевірки віку й ідентифікації. Його технологію схвалили уряди Великої Британії та німецькі цифрові регулятори. Компанія використовує машинне навчання для оцінки віку людини за допомогою відео на передню камеру.

Перевірити точність роботи Yoti можна за посиланням. У компанії стверджують, що не зберігають персональних даних користувачів.

Все-таки цікаво, наскільки точно працюватиме штучний інтелект, адже що робити тим, хто виглядлає молодше свого віку?

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