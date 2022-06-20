Вихідні у червні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Чи будуть додаткові вихідні у червні 2022 в Україні? Через війну українці втратили відчуття часу, а поняття вихідні в принципі трансформувалося, бо кожен відпочиває, коли може. Але все ж вистачає і таких українців, які перебувають у відносній безпеці та можуть працювати за відносно нормальним графіком. Саме тому Новий канал підготував для тебе матеріал про вихідні у червні. Читай і плануй свої вихідні у червні 2022 року.

Вихідні в червні 2022, які повинні були бути до війни

У червні 2022 року на українців чекає 22 робочих днів і 8 вихідних. На жаль, додаткових вихідних не передбачається, хоча у червні і є свята, які раніше радували нас додатковим вільним від роботи днем. Але за статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 13 червня (перенесення вихідного з 12.06, адже там Трійця) та 28 червня (День Конституції України) є звичайними робочими днями.

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Вихідні дні в червні 2022, які будуть під час війни

4, 5 – субота і неділя,

11, 12 – субота і неділя,

18, 19 – субота і неділя,

25, 26 – субота і неділя.

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