Манікюр на червень 2022: ідеї дизайну в фото

А от і перший місяць літа – ура! Чесно кажучи, літо цього року або зовсім не відчувається, або відчувається якось не так, і все через війну. Неможливо уявити, як радіти теплу, сонцю, спокійно ходити у спідницях та гарних сукнях, коли росія все ще винищує наші землі та народ. Але ти жива і у відностій безпеці. Тому не забувай радувати себе та дозволяти маленькі радості. Одна з таких – новий манікюр. Який манікюр зробити у червні 2022, щоб трохи підняти собі настрій?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на червень 2022.

Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Фото iStock

Читай також:

Брови 2022: що в тренді цього року

МОДА 2022: трендові кольори року