Коли день медика в Україні?

День медичного працівника у 2022 році святкує кожен лікар. Відомо, що дата цього свята щороку змінюється. Чому так відбувається? Коли почали його святкувати? Новий канал розповість тобі багато цікавого про День медичного працівника.

Професійне свято ― День медичного працівника в 2022 році лікарі святкують 19 червня. В Україні святкування Дня медичного працівника офіційно встановлене на третю неділю червня Указом Президента України від 03 червня 1994 року.

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Не варто плутати День медичного працівника в Україні з Міжнародним днем лікаря, який встановлений з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно у перший понеділок жовтня. Міжнародний день лікаря 2022 припадає на 3 жовтня. Це день солідарності лікарів усього світу.

День медичного працівника 2022

День медичного працівника в 2022 році особливий, оскільки ми вітаємо та вшановуємо лікарів, які з 24 лютого лікували усіх хворих та поранених через повномасштабний напад росії на Україну.

Майже всі медики кілька місяців жили на робочих місцях для того, щоб рятувати людські життя й проводити важкі операції під кулями. Більшість медиків відзначатимуть професійне свято на робочому місці, продовжуючи рятувати поранених військових і цивільних, допомагаючи також внутрішньо переселеним через війну українцям.

Дякуємо українським медикам, що ви захищаєте та лікуєте нас в будь-який час!

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