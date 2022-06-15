Марка «Доброго вечора, ми з України»: де і коли можна купити, ціна та ескіз

Ескізом до марки «Доброго вечора, ми з України» стане трактор, що тягне танк

Про це повідомляє Мінцифра. Цей варіант обрали 41,2% учасників опитування. Зазначається, що за тиждень до опитування долучилося понад 833 тисячі людей, з яких понад 766 тисяч — у Дії.

Related video

На другому місці марка із зображенням ЗСУ, що зупиняє путіна — 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH — 14,8%.

Четверте та п’яте місце розділили гусак у полі з військовими та керамічний півник. За них віддали свій голос 13 та 12,5%.

Так що тепер будемо очікувати на старт продажів нової марки!

Фото – Мінцифра

Читай також:

путін у комі? Розвідка повідомляє хороші новини

Війна в Україні: скільки днів та хронологія подій на 14 червня 2022