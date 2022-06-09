Як привітати з Днем друзів? У нас є декілька ідей! Немає нічого кращого, ніж зворушливі привітання у прозі. Слова, написані від чистого серця, порадують будь-яку людину. Оригінальні привітання з Днем друзів шукай у матеріалі Нового каналу!

Сьогодні, 9 червня, відзначається Міжнародний день друзів – один із найбільш незвичайних і душевних свят року. Він був заснований для того, щоб ми не забували нагадувати своїм друзям про те, які вони цінні й важливі для нас. Бо часом життєва рутина закручує так, що ми забуваємо про все і про всіх. І незважаючи на те, що історія замовчує точну дату заснування Міжнародного дня друзів, це неофіційне свято не втрачає своєї популярності досі.

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У нашому матеріалі ми зібрали найкращі привітання з Днем друзів у прозі. Вибирай і радуй своїх близьких!

Мій друже, спасибі за те, що ти є. Я ціную нашу дружбу з тобою, адже разом наше життя стає яскравішим і цікавішим. Я сподіваюся, що наша дружба буде лише міцніти.

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У світі є багато цінностей. І не всі вони матеріальні. Є такі речі, як стійкість, відданість, любов і праведність. Але найголовніше, на мій погляд – це дружба. Маючи друга, ти маєш все. Тому, я можу вважати себе багатою людиною, адже у мене є ти! Зі святом!



Друже, вітаю тебе! Я хочу побажати підтримки від близьких, не втрачати їх і залишатися щасливим. Я ціную нашу дружбу.

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Кажуть, що справжньої жіночої дружби не буває. Мабуть, у тих, хто це сказав, не було такої подруги, як у мене. Ми з тобою так давно разом, що стали майже сестрами. Тільки сестри сваряться набагато частіше, ніж ми з тобою. Сьогодні Всесвітній день дружби, і я бажаю тобі здійснення всіх тих заповітних бажань, про які знаємо тільки ми з тобою!

Зі святом тебе, моя мила!

Сьогодні я хочу привітати свого дорогого друга з Всесвітнім днем дружби. Колись Авраам Лінкольн сказав: «Краща частина нашого життя складається з друзів». І це дійсно так. Я пишаюся нашою дружбою і бажаю нам обом її подальшого розквіту.



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Дорога моя подруго! Вітає тебе з Днем дружби. З тобою завжди весело, цікаво і приємно спілкуватися. Коли ми виростемо, невідомо як складуться наші життя, але я буду пам’ятати про тебе і про кумедні пригоди, які траплялися з нами. Все ж хочеться сподіватися, що наші шляхи не розійдуться. Адже з таким другом, як ти, йти по життю набагато легше. Бажаю тобі побільше радості, веселощів, гарного настрою і всього найкращого!



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