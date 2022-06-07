Як витягнути кліща у собаки чи кота? Рекомендації щодо запобіжних заходів

Влітку гуляти зі своїм песиком чи котом – особливе задоволення. Але варто пам’ятати про небезпеку, яка стає ще більшою, ніж в холодну пору року – кліщі. Під час прогулянки в парку або у лісі ризик для вихованця отримати укус особливо великий. Детальніше про те, як виявити і витягти кліщів у собак та котів, читайте в матеріалі Нового каналу.

Період активності кліщів починається з квітня і триває до середини липня, адже найбільш комфортна температура для них – 15–17 °C. Саме в такий період слід побоюватися кліщів. Щоб зменшити вирогідність укусу кліща, тварині перед поїщдкою на природу слід обробити тіло спеціальним засобом або ж дати спеціальну пігулку, щодо назв препаратів – слід консультуватися з лікарем.

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Проте, якщо кліща таки знайшли, потрібно правильно його витягнути зі шкіри улюбленця.

Щоб правильно допомогти своїй собаці, важливо:

Виявити кліща Витягнути кліща Обробити рану.

Як виявити кліща

Виявляється, виявити кліща можна тільки в двох випадках. У першому йдеться про профілактичний огляд собаки, який повинен бути щодня після кожної прогулянки. Навесні і на початку літа – це вкрай важливо. У другому випадку – якщо ви бачите, що улюбленець проявляє занепокоєння. Наприклад, чеше і лиже місце укусу.

Як витягнути кліща?

Насправді зробити це досить просто:

Спочатку на місце, куди проник кліщ, нанесіть спеціальний засіб (він є в будь-якій ветеринарній аптеці) або олію. Це ослабить паразита. Потім візьміть пінцет, захопіть кліща близько до головки і викручуючи витягніть (за часовою стрілкою). Краще, звичайно, звернутися за допомогою до ветеринара, щоб лікар зміг здати кліща на аналіз. Так ви одразу дізнаєтеся, чи був кліщ заразним. Після того, як паразита буде вилучено, обробіть рану антисептиком.

За поведінкою вихованця варто ще трохи поспостерігати, щоб вчасно виявити можливе зараження після укусу. Якщо ви помітите симптоми, які вказують на піроплазмоз, то принесіть вихованця до клініки.

Симптоми зараження:

Температура. На початку захворювання від 41 градуса до 42. Через кілька днів вона знижується до 35–36 градусів. Собака відмовляється від корму. Прискорене дихання. Апатія, слабкість, параліч кінцівок (йдеться про задні). Сеча червоного кольору. Розлад травлення. Бліда слизова оболонка.

Пам’ятайте, якщо вчасно не почати лікування, ваша тварина може померти! Ставьтеся відповідально до своїх улюбленців!

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