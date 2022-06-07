Як витягнути кліща у собаки чи кота? Рекомендації щодо запобіжних заходів

Влітку гуляти зі своїм песиком чи котом – особливе задоволення. Але варто пам’ятати про небезпеку, яка стає ще більшою, ніж в холодну пору року – кліщі. Під час прогулянки в парку або у лісі ризик для вихованця отримати укус особливо великий. Детальніше про те, як виявити і витягти кліщів у собак та котів, читайте в матеріалі Нового каналу.
Період активності кліщів починається з квітня і триває до середини липня, адже найбільш комфортна температура для них – 15–17 °C. Саме в такий період слід побоюватися кліщів. Щоб зменшити вирогідність укусу кліща, тварині перед поїщдкою на природу слід обробити тіло спеціальним засобом або ж дати спеціальну пігулку, щодо назв препаратів – слід консультуватися з лікарем.
Проте, якщо кліща таки знайшли, потрібно правильно його витягнути зі шкіри улюбленця.
Щоб правильно допомогти своїй собаці, важливо:
Як виявити кліща
Виявляється, виявити кліща можна тільки в двох випадках. У першому йдеться про профілактичний огляд собаки, який повинен бути щодня після кожної прогулянки. Навесні і на початку літа – це вкрай важливо. У другому випадку – якщо ви бачите, що улюбленець проявляє занепокоєння. Наприклад, чеше і лиже місце укусу.
Як витягнути кліща?
Насправді зробити це досить просто:
За поведінкою вихованця варто ще трохи поспостерігати, щоб вчасно виявити можливе зараження після укусу. Якщо ви помітите симптоми, які вказують на піроплазмоз, то принесіть вихованця до клініки.
Симптоми зараження:
Пам’ятайте, якщо вчасно не почати лікування, ваша тварина може померти! Ставьтеся відповідально до своїх улюбленців!
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