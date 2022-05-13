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Як приготувати апельсиновий какао, щоб гості просили добавки? Ми знаємо! Читай рецепт приготування апельсинового какао покроково
Зима – це час «ванілі»: теплі пледи, любовні романи у твердій палітурці, в’язані шкарпетки і, звісно ж, гаряче какао у кухлі з товстими стінками. Упевнені, цей ароматний шоколадний напій люблять усі! Тому сьогодні ми хочемо поділитися з вами абсолютно особливим рецептом какао – какао з апельсиновим лікером.
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Апельсиновий какао: інгредієнти
Готуємо апельсиновий какао покроково:
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За бажанням можна посипати напій меленою корицею або тертим шоколадом. Смачного!
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