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Апельсиновий какао: рецепт приготування покроково

Апельсиновий какао

Як приготувати апельсиновий какао, щоб гості просили добавки? Ми знаємо! Читай рецепт приготування апельсинового какао покроково 

Зима – це час «ванілі»: теплі пледи, любовні романи у твердій палітурці, в’язані шкарпетки і, звісно ж, гаряче какао у кухлі з товстими стінками. Упевнені, цей ароматний шоколадний напій люблять усі! Тому сьогодні ми хочемо поділитися з вами абсолютно особливим рецептом какао – какао з апельсиновим лікером.

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Апельсиновий какао: інгредієнти

  • апельсиновий лікер 3 ст. ложки
  • молоко 4 склянки
  • окріп 1/3 склянки
  • какао-порошок 1/4 склянки
  • дрібка солі
  • цукор 1/2 склянки

Апельсиновий какао

Готуємо апельсиновий какао покроково:

  1. Цукор, какао-порошок і сіль заливаємо гарячою водою. Доводимо наше какао до кипіння, і на невеликому вогні проварюємо 2 хвилини.
  2. В окремій каструльці гріємо молоко. Можна скористатися мікрохвильовкою, тільки будьте обережні – гріти рідину в мікрохвильовій печі в принципі не рекомендується. Та якщо вже ви вирішили зекономити час, налийте молоко у глиняний кухоль – скляні та металеві посудини використовувати в жодному разі не можна!
  3. Вливаємо тепле молоко у какао-суміш, перемішуємо і знімаємо з вогню.
  4. Додаємо апельсиновий лікер (можна на основі вершків) і перемішуємо! Готово!

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Апельсиновий какао

За бажанням можна посипати напій меленою корицею або тертим шоколадом. Смачного!

Фото: istock

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