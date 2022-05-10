Сирники: покроковий простий рецепт

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Простий лайфхак від Анни Олицької, що стане вам в нагоді при приготуванні сніданку
Сирники – один із найпопулярніших сніданків. Здавалося б, приготувати їх простіше простого, але в процесі часто виникають труднощі: то маса розповзеться по сковорідці, то серединка залишиться сирою, а корочка підгорить. Як зробити сирники ідеальними, розповіла Анна Олицька – ведуча проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує прийдешньої осені.
– Мій секрет приготування сирників у тому, що я не додаю в них білки. З ними сирники виходять рідкі, – каже Олицька.
Інгредієнти:
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Спосіб приготування:
Фото: IStock