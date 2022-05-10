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Хочеться побалувати себе парою – трійкою апетитних млинців і при тому зберегти фігуру? Ми знайшли спосіб, як зробити ці калорійні ласощі більш корисним. Наш секретний інгредієнт – шпинат. Він містить велику кількість натуральних вітамінів і мінералів, які допоможуть твоєму травленню. Читай рецепт млинців зі шпинатом – в матеріалі!
Існує безліч рецептів млинців на будь-який смак. Медові, шоколадні, глазуровані… Вони не залишать байдужими навіть найвибагливіших ласунів! А от м’ясні, овочеві або класичні зі спеціями припадуть до смаку гурманам.
Спеціально для тих, хто обожнює пробувати незвичайні смакові поєднання, ділимося рецептом млинців зі шпинатом. Готуються вони легко та швидко, а їхній смак зацінять усі твої гості. Навіть якщо серед них опиниться Моряк Папай!
Млинці зі шпинатом: інгредієнти для тіста
Лайфхак: часникове пюре додасть пікантності млинцям зі шпинатом, а його приготування не займе багато часу.
Млинці зі шпинатом: інгредієнти для соусу
Готуємо млинці зі шпинатом покроково:
Необхідно підготувати наш головний інгредієнт – шпинат. Якщо в тебе він у замороженому вигляді, дай йому час відтанути. Якщо свіжий, добре промий під проточною водою, прибери зайві стеблинки й провари в киплячій воді 15 секунд. Потім добре відіжми.
Тепер подрібнюємо наші продукти. Ти можеш скористатися занурювальним або стаціонарним блендером. У чашу блендера відправляємо шпинат і яйця, добре подрібнюємо.
У блендер до подрібнених яєць і шпинату додаємо цукор, молоко, просіяне борошно, і знову ретельно все збиваємо. Консистенція тіста повинна бути однорідною і рідкою, як на тонкі млинці.
Доливаємо рослинне масло, гарненько перемішуємо та залишаємо тісто відпочити на 10-15 хвилин. За цей час клейковина в муці розбухне й додасть млинцям особливу ніжність і легкість.
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Переходимо до смаження млинців зі шпинатом. Сковороду змащуємо рослинним маслом і добре розігріваємо. Наливаємо ополоник тіста та швидкими рухами по колу розподіляємо майбутній млинець за формою. Потім перевертаємо млинець на іншу сторону й доводимо його до готовності.
Порада: вогонь повинен бути нижче середнього, щоб не сталося неприємних казусів.
1. Готуємо часникове пюре. Очищаємо часник, відправляємо варитися у киплячу воду на 2-3 хвилини;
2. У сковороді розтоплюємо 60 гр масла, додаємо часник і залишаємо нудитися на 20 хвилин. Часник має змінити колір на золотисто-коричневий;
3. Додаємо молоко, сіль, перець – і варимо, поки часник не стане м’яким.
Відправляємо отриману консистенцію у блендер і збиваємо до однорідної маси. Виходить ароматний і ніжний соус без часникового запаху.
При подачі ти можеш експериментувати, як твоїй душі завгодно. Наприклад, на велике блюдо викладаємо стопку млинців, прикрашаємо їх листям шпинату й поруч накладаємо часникове пюре. Млинці особливо гарні, коли подаються з пилу-жару. Просто пальчики оближеш!
Приємного апетиту!
Фото: istock