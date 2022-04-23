Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі 2022 року: де і коли дивитися?

24 квітня 2022 року в Україні світле свято Великодня. Через війну від багатьох традицій цього року доведеться відмовитись, як, наприклад, від присутності на всенічній – у багатьох областях її можна буде подивитися лише онлайн. Проте спостерігати Чудо Сходження благодатного вогню можна буде, як завжди, у прямому ефірі. Коли і де дивитись трансляція Сходження благодатного вогню в Єрусалимі 2022 року, читайте у матеріалі.
Церемонія проводиться у Велику суботу спільно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви. Винесення Благодатного Вогню символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.
За традицією сходження благодатного вогню відбудеться в суботу перед Великоднем. Відповідно до 2022 року дивитися Сходження Благодатного вогню можна 23 квітня о 13:00 за київським часом.
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В Україні церемонію покаже телеканал НТН, початок о 13:30.
Також подивитись трансляцію Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі можна на YouTube.
Наприклад, тут:
Чи тут:
Церемонія Святого Світла починається о 10:15 ранку за храмовим часом з вірменської процесії, що на чолі з вірменським православним патріархом Єрусалима, пройшовши один раз навколо Кувуклії, переходить до Вірменського Бокового вівтаря храму Воскресіння.
За матеріалами: Вікіпедія