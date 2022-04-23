Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі 2022 року: де і коли дивитися?

24 квітня 2022 року в Україні світле свято Великодня. Через війну від багатьох традицій цього року доведеться відмовитись, як, наприклад, від присутності на всенічній – у багатьох областях її можна буде подивитися лише онлайн. Проте спостерігати Чудо Сходження благодатного вогню можна буде, як завжди, у прямому ефірі. Коли і де дивитись трансляція Сходження благодатного вогню в Єрусалимі 2022 року, читайте у матеріалі.

Церемонія проводиться у Велику суботу спільно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви. Винесення Благодатного Вогню символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі 2022: Коли дивитися?

За традицією сходження благодатного вогню відбудеться в суботу перед Великоднем. Відповідно до 2022 року дивитися Сходження Благодатного вогню можна 23 квітня о 13:00 за київським часом.

Паска з прянощами з мінімуму продуктів від Алекса Якутова

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі 2022: Де дивитися?

В Україні церемонію покаже телеканал НТН, початок о 13:30.

Також подивитись трансляцію Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі можна на YouTube.

Наприклад, тут:

Чи тут:

Церемонія Святого Світла починається о 10:15 ранку за храмовим часом з вірменської процесії, що на чолі з вірменським православним патріархом Єрусалима, пройшовши один раз навколо Кувуклії, переходить до Вірменського Бокового вівтаря храму Воскресіння.

Об 11:00 відбувається спільна церемонія запечатування Гробу.

Об 11:30 до храму входить молодь грецького патріархату, що скандує.

О 12:00 у храм прибуває грецький православний патріарх Єрусалима.

О 12:10 вірменське православне духівництво разом із представниками Коптської і Сирійської православних церков переходить із Вірменської Ризниці до Вівтаря Кафолікону, де робить своє традиційне звертання до грецького православного патріарха.

О 12:20 служитель грецького патріархату вносить до Гробу Господнього закриту лампаду.

О 12:30 починається хресний хід грецького православного духівництва. Процесія три рази проходить навколо Кувуклії. Грецький патріарх роздягається, стоячи перед Кувуклією, де йому допомагають його співслужителі.

О 12:55 він разом із вірменським архімандритом входить у Кувуклію. У Кувуклії грецький патріарх і вірменський архімандрит запалюють свічки Благодатним вогнем, після чого передають його вірянам.

О 13:10 грецький православний патріарх зі своїми співслужителями залишає храм. Починається хресна хода вірменського православного духівництва й вірян, супроводжувана коптськими й сирійськими православними громадами. Молодь грецького патріархату залишає храм. О 14:30 завершується й вірменська церемонія, і вірменський патріарх полишає храм.

За матеріалами: Вікіпедія