Зовсім скоро – День Святого Валентина! Що приготували тобі зірки в лютому, яких сюрпризів варто чекати в особистому житті, і до чого готуватися – читай у нашому любовному гороскопі на лютий 2022 для всіх знаків зодіаку! І не забудь, що на початку місяця Меркурій ще Ретроградний, тож вмикай уважність на повну.

Фінансовий гороскоп на лютий 2022: Риби будуть купатися в грошах, а Терези ризикують втратити все

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни, навіть не думайте розслаблятися! Хоч січень і приніс вам чимало випробувань, лютий обов’язково все виправить. Тим більше що одиноким представникам знаку зірки обіцяють новий роман. А зустріти свою другу половинку ви зможете в найнесподіваніший момент, тому менше сумуйте і більше гуляйте!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцям цього місяця доведеться де з чим попрощатися, а саме… з холостяцьким життям! Але станеться це лише за умови, що ви переглянете деякі свої принципи. Пам’ятайте, що іноді потрібно бути стриманішим, а кращий вихід з конфліктних ситуацій для вас у лютому – просто промовчати.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Близнюки (22 травня – 21 червня)

Останній місяць зими Близнюків точно не розчарує. Ще б пак, адже якщо раніше вони тільки «розкидали насіння», то в лютому настав час «збирати врожай». Вас очікують неймовірні побачення і бурхливі пригоди, про які можна буде розповідати хіба що пошепки.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків лютий буде місяцем ілюзій. Особливо це стосується любовного фронту. На самому початку місяця в особистому житті пануватиме суцільний штиль, і не виключено, що це доведе вас до депресії. Але пам’ятайте, що доля просто вирішила перевірити вас на міцність. Самотні Раки ближче до весни все ж знайдуть довгоочікуване щастя і зустрінуть свою другу половинку!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, приготуйтеся до того, що лютий буде вас спокушати. Раптово посилиться увага з боку протилежної статі. Буде чимало спроб збити вас з правильного шляху. Якщо не хочете нарватися на неприємності і потрапити в немилість до хвостатої хазяйки року – слухайте лише власне серце.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ми точно знаємо, про що зараз мріють Діви! Січень не дуже задався, особливо в особистому житті, а от у лютому перед вами загориться «зелене світло». Одні закохаються, інші, які перебувають у сварці зі своєю другою половинкою, зможуть, нарешті, налагодити стосунки і додати в них трохи романтики.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Це буде місяць контрастів, особливо – на любовному фронті. З одного боку доля стане невпинно підкидати Терезам неприємності та проблеми, щоб вони почали, нарешті, працювати над собою. А з іншого боку, якщо Терези зроблять все правильно – їх очікує приз у вигляді нового бурхливого роману або ж зміцнення старих стосунків.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Зірки радять Скорпіонам у лютому трохи пригальмувати. У стосунках можуть виникнути серйозні конфлікти й негаразди. Переможе, як то кажуть, найсильніший. Ви будете горіти бажанням самоствердитися і показати своє верховенство, що може призвести до розриву. Але замисліться вже зараз – чи потрібна вам перемога такою ціною? Може, варто в чомусь краще поступитися?

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Лютий стане для Стрільців унікальним періодом. На вашу голову раптово впаде стільки кохання і везіння, що всі навколо будуть заздрити! І тут важливо не допустити фатальну помилку: в романтичній пригоді не переплутайте справжні почуття із швидкоплинними захопленнями.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Новини для Козерогів, які звикли покладатися на долю, неспокійні. Цього місяця доведеться пограти з нею в перетягування каната. Ось наша порада: якщо хочете досягти успіху – почніть діяти! Буде багато побачень, приємних любовних історій. І фортуна, безумовно, на вашому боці, але в лютому вона чекає рішучих дій саме від вас!

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водолії цього місяця будуть спритні й винахідливі, що приємно здивує їхню другу половинку. Тож готуйтеся літати від кохання, як метелик над квітами! А ті, в кого поки що немає пари, незабаром обов’язково закохаються і стануть дуже завидною партією.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2022. Риби (19 лютого – 20 березня)

Зірки почули благання Риб, і кінець зими порадує абсолютно всіх представників цього водного знаку. Ви можете сміливо будувати плани зі своєю другою половинкою, заводити нові стосунки, але головне – залиште час для веселощів. Смуток і самотність – явно не ваші супутники в лютому.

Фото: IStock

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