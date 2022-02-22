Впевнені, що на лютий в тебе вже заплановано багато важливих справ, нових починань та зустрічей. Але, щоб все задумане збувалося, потрібно враховувати фази місяця. Щоб вирахувати сприятливі дні у лютому 2022 року, тобі не потрібно сидіти вечорами біля вікна та спостерігати за тим, як змінюються його фази. Просто збережи собі наш місячний календар справ на лютий 2022 року. Він проведе тебе через сприятливі дні для всіх твоїх починань.

Фази місяця у лютому 2022 року:

Молодий місяць — 1 лютого 2022 року.

Зростаючий Місяць — 2−15 лютого 2022 року.

Повня — 16 лютого 2022 року.

Спадаючий Місяць — 17−28 лютого 2022 року.

Місячний календар на лютий 2022: сприятливі дні для справ

У лютому 2022 року важливі справи можна планувати впродовж місяця. 1, 7, 9, 17, 22, 24 лютого – ті числа, які ідеально підійдуть для успіху у нових починаннях. Астрологи відмічають, що у ці дні варто очікувати приплив позитивної енергії, яка посприяє професійній діяльності, бізнесу та любовним справам.

Місячний календар на лютий 2022: несприятливі дні для справ

А ось днів, у які варто притормозити із важливими справами, у лютому зовсім мало. 16 та 26 лютого 2022 року сильно впливатимуть на емоційний стан людей. А, як відомо, часом, емоції – не найкращий союзник у прийнятті рішень чи веденні ділових переговорів. Краще відкладіть усі справи на інші дні, бо існує ризик потрапляння у неприємні ситуації.

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