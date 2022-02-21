Як загадувати бажання 22 лютого 2022 року? Поради астролога, як провести день

Що потрібно робити і чого не можна робити 22.02.2022, а також як правильно загадувати в цей день бажання, розповіла Новому каналу фахівець із Західної Астрології Юлія Опалат (@juliaopalat)

Після 2 лютого 22.02.2022 – друга дзеркальна дата у лютому. Причому ця дата унікальна не лише своєю дзеркальністю, а й тим, що читається однаково в обох напрямках, це так звана дата-паліндром. Подібні комбінації зустрічаються дуже рідко і істотно впливають на перебіг подій у світі.

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Насправді, зміни вже були запущені першою знаковою датою 2.02.2022. 22 лютого – квінтесенція змін.

У сумі 22.02.2022 дає число 12. Енергія Дванадцяти якраз символізує зміни, багатогранні та масштабні. Також це 22 місячна доба, що є унікальним збігом та посилює енергетику числа 22, характеризуючи його як день рівноваги, балансу, гармонії та відсутності протиріч. У самій даті 22.02.2022 шість двійок, двійка сама по собі – також символ дипломатії, гармонії, дружби.

Що не можна робити 22 лютого 2022

Категорично заборонено цього дня сваритися та конфліктувати. Усі негативні вчинки та слова у майбутньому віддзеркаляться і повернуться назад. Також радимо утриматись від будь-яких негативних емоцій у цей день.

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Що потрібно робити 22 лютого 2022

Показано: налагоджувати стосунки, складати план на найближчий рік, очищати простір та загадувати бажання, які не обмежують інтереси інших людей.

Як загадати бажання 22 лютого 2022

Бажання можна написати списком, можна зробити будь-які медитації чи енергетичні практики на виконання бажання. Головне – мислити позитивно протягом дня!

Юлія Опалат, спеціаліст із Західної Астрології (@juliaopalat)

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