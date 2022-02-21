Як загадувати бажання 22 лютого 2022 року? Поради астролога, як провести день

Що потрібно робити і чого не можна робити 22.02.2022, а також як правильно загадувати в цей день бажання, розповіла Новому каналу фахівець із Західної Астрології Юлія Опалат (@juliaopalat)
Після 2 лютого 22.02.2022 – друга дзеркальна дата у лютому. Причому ця дата унікальна не лише своєю дзеркальністю, а й тим, що читається однаково в обох напрямках, це так звана дата-паліндром. Подібні комбінації зустрічаються дуже рідко і істотно впливають на перебіг подій у світі.
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Насправді, зміни вже були запущені першою знаковою датою 2.02.2022. 22 лютого – квінтесенція змін.
У сумі 22.02.2022 дає число 12. Енергія Дванадцяти якраз символізує зміни, багатогранні та масштабні. Також це 22 місячна доба, що є унікальним збігом та посилює енергетику числа 22, характеризуючи його як день рівноваги, балансу, гармонії та відсутності протиріч. У самій даті 22.02.2022 шість двійок, двійка сама по собі – також символ дипломатії, гармонії, дружби.
Категорично заборонено цього дня сваритися та конфліктувати. Усі негативні вчинки та слова у майбутньому віддзеркаляться і повернуться назад. Також радимо утриматись від будь-яких негативних емоцій у цей день.
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Показано: налагоджувати стосунки, складати план на найближчий рік, очищати простір та загадувати бажання, які не обмежують інтереси інших людей.
Бажання можна написати списком, можна зробити будь-які медитації чи енергетичні практики на виконання бажання. Головне – мислити позитивно протягом дня!
Юлія Опалат, спеціаліст із Західної Астрології (@juliaopalat)
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