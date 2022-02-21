Куди поїхати у відпустку навесні в Україні? Топ-5 неочевидних місць в Україні

Звісно, що в такий нелегкий для країни час хочеться знаходити сили на позитив та планувати щось класне та світле. Однією з таких речей є подорожі! Нові емоції та враження завжди додають нам сил, радості та відчуття, що ти живеш на повну. Тож давай почнемо планувати нашу весну! В Україні є чимало туристичних місць, у яких ти і твої близькі ще точно не були. Представляємо топ-5 локацій для твоєї відпустки цієї весни.

Острів Хортиця

Один з чудових варіантів відпустки навесні – милуватися природою та дізнаватись для себе щось нове. Наприклад, побачити щось, пов’язане з історією України. Які варіанти? Приміром, Батьківщина українських козаків. Про острів Хортиця вперше заговорили ще в 1103 році. В ті часи острів розташовувався на перетині найважливіших шляхів торгівлі з греками. Сама ж Запорізька Січ була заснована в 1552-1557 роках. Подейкують, що на цьому острові досі зберігаються скарби козаків, які так і не знайшли після зруйнування Січі. Тобі тут точно сподобається, адже ти не лише дізнаєшся для себе щось нове, а й побачиш дуже гарну природу.

Цвітіння сакури в Ужгороді

Якщо ти ще не бачив, як в Ужгороді квітнуть сакура та магнолія, то варто це виправити! Найгарніша пора року починається тут наприкінці квітня або на початку травня, коли місто все в рожевих фарбах і оповите ароматом цвітіння японської вишні – сакури, магнолії, японської айви та інших екзотичних рослин. Проте візитівка міста – саме сакури, найбільше їх на набережній річки Уж, де розташована Липова (сакурова) алея. У цей період тут можна по-справжньому відчути весну та насолодитися відпусткою.

Дністровський каньйон

Мрієш побачити Великий каньйон у США та могутню річку Колорадо? Як варіант, можна почати з Дністровського каньйону в Україні. Річка Дністер петляє не гірше за Колорадо, а значить, краса цього місця тебе не розчарує. Через унікальні пейзажі каньйон навіть назвали одним із семи чудес України. Крім того, на його вершині знаходиться знаменитий Заліщицький півострів, який входить до регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон». Зверху відкривається просто нереальна панорама на вигини Дністра.

Екстремальний рафтинг

Звісно, одним з чудових варіантів відпочинку навесні є українські Карпати. Проте місць, де відпочити, та варіантів, чим там зайнятися, дуже багато. Цього разу пропонуємо тобі спробувати рафтинг. Вирушай у рафтинг-тур на річку Черемош. Найкращий весняний час для сповнених адреналіну прогулянок по гірських порогах – це травень. Свої послуги (човни, катамарани) пропонують рафтинг-клуби. Також організовуються сходження на вершини гір. Можна вибрати тур або приїхати самому, попередньо домовившись щодо проживання. Якщо ти давно хотів спробувати щось екстремальне, то це точно твій варіант!

Українська Венеція – Вилкове

Вилкове – останній населений пункт, де протікає річка Дунай перед впаданням у Чорне море. Одна з фішок міста – люди живуть майже на воді, тому його й називають українською Венецією. При цьому там дуже багато зелені та гарних пейзажів. Уздовж вулиць прориті канали, а основним транспортним засобом є човни. На них місцеві залюбки довезуть тебе до нульового кілометра, місця, де Дунай впадає у Чорне море. Подорож сюди оповита особливою магією.

Читай також:

Куди поїхати у вихідні недалеко від Києва: ТОП-3 місця від Лесі Нікітюк

Куди поїхати у відпустку влітку? Топ-5 неочевидних місць в Україні