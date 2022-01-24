Вихідні у січні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Вихідні у січні 2022: скільки будемо відпочивати?
Скільки вихідних буде у січні 2022 в Україні? Відповідь на це запитання хочуть знати усі, хто прагне вже розпланувати зимові веселощі після Нового Року. Саме тому ми підготувати для тебе новину-нагадування. Читай і плануй свої вихідні у першому місяці 2022 року.
У січні 2022 року на українців чекає 10 звичайних вихідних, які випадають на суботу та неділю, а також два бонусних. Додатковий вихідний у січні 2022 року з’явиться третього числа через Новий рік. Також вихідним стане і сьоме січня – православне Різдво.
Отже, вихідні дні січні 2022:
1 і 2 січня – субота і неділя,
3 січня – понеділок,
7 січня – п’ятниця,
8 і 9 січня – субота і неділя,
15 и 16 січня – субота і неділя,
22 і 23 січня – субота і неділя,
29 і 30 січня – субота і неділя.
Вітаємо з прийдешніми святами!
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