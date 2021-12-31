Який Новий рік без салату «Олів’є»? Здається, що без нього вечірка не відбудеться. Забули повний склад інгредієнтів? Ми підкажемо!

Для вас ми підготували покроковий рецепт приготування класичного «Олів’є» і більш дієтичний варіант для тих, хто береже свою фігуру. Починаємо?

Рецепт «Олів’є»

Інгредієнти:

3 середніх картоплини,

3 моркви,

4 яйця,

350 гр лікарської ковбаси (відварної курячої грудка),

1 баночка консервованого зеленого горошку мозкових сортів,

2 солоних огірки,

5 пагонів зеленої цибулі,

1 пучок кропу,

250 г майонезу (або сметани)

сіль і чорний мелений перець за смаком.

Покрокове приготування:

Відваріть картоплю, моркву і яйця. Охолодіть, очистіть і наріжте невеликими кубиками. Наріжте такими ж кубиками докторську ковбасу і солоні огірки. Перемішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і додайте майонез. Ретельно розмішайте і прикрасьте дрібно нарізаним кропом і зеленню.

Для тих, хто береже фігуру, рекомендуємо замінювати лікарську ковбасу відвареною курячою грудкою, а майонез – сметаною. Якщо «Олів’є» з майонезом для вас – це guilty pleasure, то краще зробити домашній майонез.

Для цього вам знадобиться:

2 сирих яйця,

½ чайної ложки солі,

½ чайної ложки цукру,

2 чайні ложки гірчиці,

2 чайні ложки гірчиці, 250 мл рослинного масла,

1 столова ложка лимонного соку.

Розбийте яйця в чашу блендера, додайте сіль, цукор, гірчицю і починайте збивати вгору-вниз. Поступово вливайте олію, продовжуючи збивати суміш до повного загустіння і зміни кольору на білий. Додайте лимонний сік і ще раз збийте майонез.

Все готово. Смачного!

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