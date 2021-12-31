Рецепт «Олів’є»: покрокове приготування
Який Новий рік без салату «Олів’є»? Здається, що без нього вечірка не відбудеться. Забули повний склад інгредієнтів? Ми підкажемо!
Для вас ми підготували покроковий рецепт приготування класичного «Олів’є» і більш дієтичний варіант для тих, хто береже свою фігуру. Починаємо?
Рецепт «Олів’є»
Інгредієнти:
3 середніх картоплини,
3 моркви,
4 яйця,
350 гр лікарської ковбаси (відварної курячої грудка),
1 баночка консервованого зеленого горошку мозкових сортів,
2 солоних огірки,
5 пагонів зеленої цибулі,
1 пучок кропу,
250 г майонезу (або сметани)
сіль і чорний мелений перець за смаком.
Покрокове приготування:
Відваріть картоплю, моркву і яйця. Охолодіть, очистіть і наріжте невеликими кубиками. Наріжте такими ж кубиками докторську ковбасу і солоні огірки. Перемішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і додайте майонез. Ретельно розмішайте і прикрасьте дрібно нарізаним кропом і зеленню.
Для тих, хто береже фігуру, рекомендуємо замінювати лікарську ковбасу відвареною курячою грудкою, а майонез – сметаною. Якщо «Олів’є» з майонезом для вас – це guilty pleasure, то краще зробити домашній майонез.
Для цього вам знадобиться:
- 2 сирих яйця,
- ½ чайної ложки солі,
- ½ чайної ложки цукру,
2 чайні ложки гірчиці,
- 250 мл рослинного масла,
- 1 столова ложка лимонного соку.
Розбийте яйця в чашу блендера, додайте сіль, цукор, гірчицю і починайте збивати вгору-вниз. Поступово вливайте олію, продовжуючи збивати суміш до повного загустіння і зміни кольору на білий. Додайте лимонний сік і ще раз збийте майонез.
Все готово. Смачного!
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