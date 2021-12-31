Як загадувати бажання на Новий рік 2022: оригінальні способи

Як загадувати бажання на Новий рік, щоб воно збулося? Зараз про все дізнаєшся! Ми знайшли і зібрали в цьому матеріалі оригінальні способи, як загадати бажання на Новий рік 2022. Тобі залишиться тільки визначитися з мріями.

Якщо протягом року віра в чудеса періодично слабшає, то під бій курантів бажання загадують навіть серйозні люди! Ми підібрали для тебе вісім незвичних, цікавих і ефективних методів, як загадувати бажання на Новий рік 2022 – рік Чорного Водяного Тигра. Ти можеш поекспериментувати з усіма і вибрати найыдеальніший для себе.

Як загадувати бажання на Новий рік 2022: спосіб 1

У кожного присутнього за столом має бути по 12 виноградинок. Із кожним биттям годинника треба щось загадати і з’їсти одну виноградинку, потім загадати щось нове і з’їсти ще одну. І так – до кінця, якщо встигнеш – бажання здійсняться.

Як загадувати бажання на Новий рік 2022: спосіб 2

Візьми 12 папірців і на кожному напиши різні бажання, а 13-ий – залиш порожнім. Далі згорни кожен у трубочку, поклади під подушку на ніч, а вранці, не дивлячись, вибери один. Що трапиться – те наступного року точно втілиться в життя! Якщо ти витягнула пустий папірець, значить твоє істинне бажання викристалізується пізніше.

Як загадувати бажання на Новий рік 2022: спосіб 3

Третій спосіб на перший погляд здається цілком знайомим: треба в ніч проти Нового Року написати листа Дідові Морозові. Та простого написання – мало, потрібно ще провести цілий магічний ритуал. Листа поклади в конверт, упакуй і залиш під ялинкою. А коли почне бити годинник, візьми конверт до рук й про себя промов, чого хочеш. Не відкривай його до наступного нового року і сховай у якомусь затишному місці. Ось побачиш, усе збудеться!

Як загадувати бажання на Новий рік 2022: спосіб 4

Усі знають про любов дівчат до квітів, особливо подарованих коханими. Букет прикрашає дім, підносить настрій і, ясна річ, прекрасно доповнює твій Instagram. А ще, виявляється, квіти можуть помогти тобі здійснити новорічне бажання! Рівно за годину до півночі наповни свій келих шампанським, прошепочи, про що мрієш, і кинь у нього три пелюстки будь-якої квітки. Магічне зілля постав під ялинку й, коли битимуть куранти, випий. Такий квітковий обряд точно спрацював й бажання реалізувалося!

Як загадувати бажання на Новий рік 2022: спосіб 5

А цей спосіб навіть містить свою інструкцію для кожного знаку зодіаку.

Овни, Леви, Стрільці, ваш спільник – вогонь. Якщо хочеш чогось надбати, запали свічку й попроси про бажане, а якщо – чогось позбутися, напиши на аркуші, спали, а попіл викинь на вулицю.

Раки, Скорпіони, Риби, зверніться по допомогу до води. Щоб бажання справдилося, ліпше загадуйте його, дивлячись на воду, а ще можете змайструвати суденце, написати на нім свою мрію й відпустити його в найближчій водоймі.

Тельці, Діви, Козороги – вам допоможуть гроші. Загадайте одне бажання на одну монетку і, аж доки воно збудеться, носіть її в кишені.

Близнюки, Терези, Водолії, ваш рецепт – це хмари й веселе товариство. Найліпше вам загадувати бажане на якійсь галасливій вечірці у колі друзів. А якщо Новий Рік ви плануєте зустріти по-сімейному, тоді погляньте на небо і, оглядаючи форму хмар, придумуйте, чого вам прагнеться.

Як загадувати бажання на Новий рік 2022: спосіб 6

Влаштуй із друзями змагання! Залізьте якомога вище, це може бути стілець або диван. Під годинникове биття всі разом одночасно стрибніть униз, водночас думаючи про своє бажання. Якщо протягом такого «лету» устигнеш промовити в голові бажане, тоді воно здійсниться.

Як загадувати бажання на Новий рік 2022: спосіб 7

Тепер трохи пошумімо? Коли маєш непотрібний посуд – хутчіше біжи на вулицю й під дзвін курантів бий його, загадуючи, чого чекаєш від Нового Року. Розбитий посуд – на щастя, тому омріяне точно має справдитися. До того ж, це – прекрасний антистрес, а Новий Рік належить зустрічати з позитивними емоціями.

Як загадувати бажання на Новий рік 2021: спосіб 8

Ну, й насамкінець, коли вже всі свята добігли кінця, і ти розбираєш ялинкові іграшки до наступного року, не забудь іще про один магічний обряд. Коли зніматимеш із ялинки останню іграшку, обов’язково загадай бажання й чекай, доки воно здійсниться. Запевняю, мліти в очікуванні доведеться недовго!

Фото: IStock

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