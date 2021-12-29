ТОП-7 способів підробітку навіть без досвіду роботи

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ТОП-7 потрібних вакансій для початківців

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Кур’єр — робота для активних людей, які готові заробляти гроші «швидкими ногами». За наявності проїзного на громадський транспорт можна значно заощадити. Таких співробітників потребують компанії з розвиненою функцією доставки. Оплата безпосередньо залежить від рівня завантаженості. Водій таксі – чудовий варіант, якщо володієте власним автомобілем. Вид зайнятості не потребує дотримання графіка роботи, дозволяючи самостійно планувати день. Співробітник клінінгу або майстер з ремонту підходить тим, хто любить чистоту і вміє її наводити, а також має достатній рівень знань для ремонту побутових приладів або меблів. Фріланс: тексти, програмування, верстка, дизайн, оптимізація сайту – це невеликий перелік інтернет-вакансій, що розміщуються на онлайн-біржах. Вид зайнятості не має територіальних обмежень, займатися фрілансом може кожен, хто шукає замовлення вдома. Продавець чи касир затребуваний у святковий період, коли наплив людей у ​​магазинах збільшується. Якщо маєте стресостійкість і любите спілкуватися з людьми – відгукуйтеся без сумнівів або телефонуйте за телефонами, вказаними в оголошенні. Оператор call-центру проводить опитування у телефонному режимі, отримана інформація використовується у різних дослідженнях. Промоутер займається рекламою товарів чи послуг для залучення покупців та збільшення продажів. Важливо враховувати факт, що робота в основному, вулична, варто запастися теплим одягом та взуттям у холодну пору року.

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