Новий рік 2022: 10 ідей для емоційних подарунків
Ідеї емоційних подарунків на Новий рік – те ще завдання. Що б таке вручити, щоб і не банально, і запам’яталося, і викликало багато захоплених емоцій? Ми допоможемо тобі підібрати кращий варіант подарунка на Новий рік 2022!
У пошуках найбільш емоційних подарунків потрібно, в першу чергу, подумати, яке саме відчуття хочеш викликати: адреналін, нестримні веселощі, захват від моментучи затишно проведений час.
Що подарувати на Новий рік 2022
- Політ на літаку над Києвом – повітряна прогулянка над містом і його околицями для справжніх сміливців
- Політ на повітряній кулі під управлінням професійного пілота. Від такого подарунку точно перехопить подих!
- Картинг – змагання на потужних міні-автомобілях без кузова з іншими гонщиками. Адміністратор видасть кожному захисну екіпіровку. Після фінішу він визначить переможця.
- Майстер-клас з кулінарії! Такому подарунку точно будуть раді всі дівчата, адже на подібних івентах вчать готувати фірмові страви – стейки, десерти, торти… Вибирай щось оригінальне і не прогадаєш!
- Запис синглу в професійній студії зі зведенням готового треку. Спеціаліст проведе інструктаж і покаже, як працювати з мікрофоном. А після цього виконавець приступить до запису.
- Майстер-клас зі скелелазіння для двох – відмінна можливість провести час з користю для здоров’я і запастися новими яскравими враженнями
- Флоат-капсула – оздоровча процедура, яка дозволяє повністю розслабитися, плаваючи на поверхні води.
- Подаруйте квиток на фестиваль. Знайти зону по інтересам буде зовсім нескладно, адже тут дуже просто відвідати майстер-класи та семінари від сертифікованих фахівців YouTube, уроки з танців і зйомок шоу програм, виступи улюблених музикантів. Крім того, на фестивалі традиційно будуть сотні блогерів, яким можна поставити запитання, заглянувши на автограф-сесії.
- Майстер-клас з фотографії для новачків, де викладач навчить базовим принципам роботи з камерою, розповість про експозицію, понятті якості кадру і режими зйомки.
- Автомобільний квест – детективна командна гра на логіку, в якій задіяні різні міські локації. На кожній точці учасники будуть виконувати різні креативні завдання.
Сподіваємося, що наша добірка допоможе вам здивувати близьку людину! Експериментуйте!
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