З Католицьким Різдвом: поздоровлення у віршах
Вже знаєш, скільки будемо відпочивати на Католицьке Різдво? Тоді прийшов час задуматися про те, як привітати сім’ю і друзів! Один із найпростіших варіантів – вірші на Католицьке Різдво. Надіслати декілька рядків у смс не потребує багато часу, а близькі будуть зворушені твоєю увагою. В цьому матеріалі ми зібрали найкращі поздоровлення у віршах з католицьким Різдвом 2021. Вибирай ті, що найбільш до вподоби, й відправляй усім близьким!
З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
Нехай Різдво у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату
Усмішку, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем і любов’ю,
І подарує Вам здоров’я!
***
У Віфлеємі –
В стайні на сіні –
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому сину
Славу віддайте!
Слава на небі
Богу Святому,
На землі спокій
Роду людському.
***
За столом уся родина
Хай збереться, неодмінно!
Щоби разом помолитись
І облаткою ділитись.
Зірку ясную чекати
Та Ісуса величати.
Із Різдвом вас, добрі люди!
Хай добрішим кожен буде!
Фото: IStock
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