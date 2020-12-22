25 грудня католики святкують одне з найголовніших християнських свят – Різдво. Традиційно вся сім’я збирається разом, щоб прочитати молитву і побути вразом в колі близьких за щедро накритим столом. Як же привітати рідних із цим світлим святом? Спеціально для тебе ми підготували привітання з католицьким Різдвом в прозі, своїми словами. Збережи цей матеріал, щоб не загубити.

Привітання з католицьким Різдвом у прозі

Вітаю з найсвітлішим святом – католицьким Різдвом!

Нехай ваші домівки та серця наповняться щастям та радістю.

Хай за святковим столом зберуться усі близькі.

Нехай приємними клопотами стануть вибір подарунків та частувань.

Від щирого серця вітаю з католицьким Різдвом!

Нехай цей світле і добре свято принесе у дім щастя, достаток та гармонію.

Хай Віфліємська зірка осяє благістю вашу родину та захистить від негараздів.

А різдвяна меса наповнить душу любов’ю та прощенням.

З Різдвом!

З католицьким Різдвом!

Нехай Віфліємська зірка веде по життю правильним шляхом!

Хай святкова меса наповнить вас та рідних душевним теплом та спокоєм умиротворення.

Бажаю вам та вашій сім’ї процвітання, достатку та можливостей, що змінять життя на краще.

З Різдвом Христовим!

Від щирого серця вітаю з католицьким Різдвом.

Нехай це свято принесе у дім радість, щастя, затишок і гармонію.

Хай буде більше прекрасних днів, що радуватимуть веселими сімейними посиденьками,

душевними розмовами і приємними сюрпризами.

З Різдвом Христовим!

Вітаю всіх правовірних католиків зі світлим святом Різдва!

Нехай Господь не залишить ваші будинки, береже сім’ї і наповнює душі смиренням і вдячністю і вірою.

Хай світло і тепло людської доброти зігріває вас цілий рік. Даруйте близьким щастя, увагу і щиру любов!

Зі святом!

Світлого Різдва!

Фото – iStock

Читати більше:

З Католицьким Різдвом: поздоровлення у віршах

Католицьке Різдво: картинки та листівки