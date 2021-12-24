Картонна коробка — це багатофункціональна упаковка, яка виконує безліч функцій (залежно від призначення). У боксах із картону зберігаються товари, ми транспортуємо посилки, та використовуємо як інструмент для реклами бренду, загортання подарунків тощо. Купуйте картонні коробки для будь-яких потреб в інтернеті від українського виробника Експрес Упаковка. На сайті https://pack.ua/kartonnyye-korobki-v-nalichii/ великий вибір матеріалів, й ціни що треба.

Картон — це органічний матеріал, безпечніший ніж пластик. Тому це найкращий варіант пакування для різних видів товарів: від їжі до побутової техніки та меблів.

Різновиди картонних коробок

Сьогодні компанія займається виробництвом великих та дрібних ящиків із тришарового гофрокартону та крафт-картону:

з перфорацією та без неї;

з кришкою та без;

тубуси, квадратні, прямокутні та шестикутні коробки;

чотирьох клапанні;

самозбірні;

подарункові та інші.

Ви можете замовити товари на будь-який “смак та колір”. Лише оберіть потрібні товари з каталогу, та заповніть коротесеньку “форму замовлення”.

А ще картонні коробки — це не тільки універсальний контейнер, це чудові реквізити для фотографій, наприклад подарункові коробки під новорічною ялинкою.

Де придбати картонні коробки?

Де купити якісні коробки із картону? Тут далеко ходити не треба: в Україні їх можна придбати у виробника чи посередника. Посередники також купують товари від виробників, а потім додайте перепродають їх. Пряма співпраця біль вигідна, тому що:

ціни дійсно оптові;

ви маєте доступ до всього асортименту;

можете замовити першокласні коробки індивідуально;

купуєте сертифіковані товари.

Український виробник картонної гофротари Експрес Упаковка займається виробництвом гофрокартону. У каталозі представлені коробки для всіх випадків: поштові, подарункові, для їжі тощо. І якщо ви все ще шукаєте постачальника, відвідайте веб-сайт компанії.

Співпраця з експрес-упаковкою принесе вам багато переваг:

Сертифіковане виробництво.

Компанія працює відповідно до стандартів ISO.

Працює з великими та малими підприємствами (сьогодні понад 450 постійних клієнтів, з якими співпраця не триває перший рік).

Експрес Упаковка працює понад 10 років, успішно пережила не одну кризу в країні та локдаун через коронавірус.

Для початку купувати великі партії непотрібно. Є мінімальне замовлення — 10 одиниць 1-го товару.

Ввічливий персонал, компетентні менеджери, швидка доставка … можна без кінця називати усі переваги компанії, але краще впевнитися у професіоналізмі виробника особисто та зробити замовлення.

Виробник працює на власних потужностях, все виробництво від “A до Я” проходить без посередників. Нема потреби делегувати різні етапи виробництва третім особам, через це і ціни приємні. Компанія працює у найбільших містах України (Київ, Дніпро, Харків), але доставлення можливе по всій країні.