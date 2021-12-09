вихідні на новий рік 2022 в Україні

Скільки вихідних варто очікувати на Новий рік 2022? Чи варто брати вихідний на 31 грудня чи його і так зроблять неробочим в Україні? Скільки вихідних виділять на Різдво? Мабуть, ледь не кожен, хто живе в Україні прагне знати відповіді на ці запитання. Адже спланувати відпустку або час з родиною на зимові свята – надзвичайно важливо. І хороша новина у тому, що вихідних на початку 2022 року буде вдосталь! А бонусна приємна новина у тому, що відпрацьовувати ці вихідні не доведеться!

Отже, Вихідні на Новий рік 2022:

31 грудня, п’ятниця, – робочий день, скорочений на одну годину.

1 січня 2022, субота – Новий рік – святковий вихідний день.

2 січня, неділя – вихідний день.

3 січня, понеділок – додатковий вихідний день.

4 і 5 січня, вівторок та середа, – робочі дні.

6 січня, четвер, – робочий день, скорочений на одну годину.

7 січня, п’ятниця – Різдво – святковий вихідний день.

8 та 9 січня, субота та неділя – вихідні.

Використайте додаткові вихідні, щоб відпочити перед насиченим 2022 роком!

Фото: IStock

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