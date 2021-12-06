Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня 2021 для всіх знаків зодіаку

Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021, любовний гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Місячний календар на грудень 2021: сприятливі дні для справ

Фінансовий гороскоп на грудень 2021: як збагатитися напередодні Нового року

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Справжній друг вміє чути навіть невисловлене. Гороскоп на тиждень для Овнів попереджає: тобі необхідно оточити себе такими вірними та відданими людьми. Інакше ти потрапиш у неприємну ситуацію, яка зіпсує настрій на весь тиждень.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Життя полягає не в тому, щоб знайти себе, а в тому, щоб створити себе. Для знаку Телець гороскоп на тиждень обіцяє успіхи в усіх починаннях, пов’язаних із саморозвитком і прокачуванням професійних навичок. Давно хотіла записати на навчальні курси? Вперед! Цього тижня знайдеш вигідну знижку.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Неможливо повернутися в минуле та змінити свій старт, але можна стартувати зараз і змінити свій фініш! У гороскопі на тиждень з 6 по 12 грудня для Близнюків є попередження: жаль про минулі помилки не принесуть тобі нічого хорошого. Зосередься на майбутньому, й зможеш зробити його барвистим!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Рак (22 червня – 22 липня)

Кожну хвилину, коли ти сердишся, ти втрачаєш шістдесят секунд щастя! Гороскоп на тиждень для Раків попереджає: на шляху тебе будуть зустрічатися ситуації і люди, які спробують зіпсувати твій настрій. Не ведися, думай про хороше – і хороше думатиме про тебе!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Не забувай свої мрії – вони стануть двигуном твого існування, від них залежатимуть смак і запах кожного твого ранку. Для знаку Лев гороскоп на тиждень обіцяє величезний успіх у всьому, що пов’язано з реалізацією твоїх заповітних бажань. Пам’ятай: чим більше ти робиш, тим більше тобі щастить!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Життя належить тобі, й не буде для тебе нічого неможливого, якщо ти дійсно цього хочеш. У гороскопі на тиждень з 6 по 12 грудня для Дів є попередження: успіх у кар’єрі та особистому житті зараз залежить тільки від тебе. Відкинь сумніви, повір у себе – в тебе все вийде!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Як тільки сумніви зникають, стає можливим все, що завгодно. У гороскопі на тиждень з 6 по 12 грудня для Терезів є важливе попередження: тебе чекає грандіозне просування кар’єрними сходами. Головне – не бійся показати себе та свої можливості! Ти здатна на все, вір у себе.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Дружбу не планують, про любов не кричать, правду не доводять. Для знаку Скорпіон гороскоп на тиждень обіцяє стабільність у романтичних стосунках, якщо такі є. Якщо ж ні, готуйся до зустрічі з коханням усього твого життя! Купідон вже вибрав ідеальну ціль. Ця людина змінить усе.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Кожна мить життя – це можливість. Хапайся за кожну! У гороскопі на тиждень з 6 по 12 грудня для Стрільців є попередження: якщо довго думатимеш над шансами, які виникають перед тобою, можеш залишитися біля розбитого корита. Геть сумніви! Повір у себе! Ти зможеш все!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Один важливий секрет: потрібно йти туди, куди хочеться, а не туди, куди нібито треба. Гороскоп на тиждень для Козерогів каже, що фортуна буде ходити за тобою по п’ятах. Не злякай її! Покажи їй, що віриш у себе та свої сили, робиш все заради реалізації своєї мрії. Ти навіть не уявляєш, який успіх тебе чекає!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Зміни мислення, і ти зміниш своє життя. Для знаку Водолій гороскоп на тиждень обіцяє нереальне везіння у фінансовому плані та в роботі. Головна умова – мислити позитивно! Не думай, що з тобою станеться щось погане. Так ти тільки притягаєш у життя негатив. Думай про краще!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Настане час, коли ти вирішиш, що все скінчено. Це й буде початок. Гороскоп на тиждень для Риб попереджає: тебе чекає переломний момент, який визначить вектор розвитку твого майбутнього. Приймай рішення із тверезою головою, не піддавайся емоціям – і ти будеш у виграші!

Фото: iStock