Куди піти в Києві в серпні 2021. Афіша подій

Куди піти в Києві в серпні 2021? Жодних чотирьох стін – в нашій афіші подій ми зібрали тільки найцікавіші літні музичні заходи.

7 серпня – Christian Löffler

7 серпня німецький композитор представить альбом Parallels: Shellac Reworks та новий матеріал. Новий альбом — іще одна грань у кар’єрі музиканта, цього разу на межі минулого і сьогодення. Parallels: Shellac Reworks — 10-трековий лонгплей, у якому можна почути Бетховена, Баха, Шопена та інших класиків.

Де: клуб JÄRD (ВДНГ, пав. 19)

Квитки: від 870 грн

11 серпня – COOLIO

Ще одна суперзірка усього світу в Osocor Residence – тільки в жанрі репу. Тепер і ви зможете в один голос разом з COOLIO наживо заспівати легендарний Gangsta’s Paradise. Впізнаваний із перших звуків нетлінний хіт, який не покидає світові топ-чарти вже цілих 25 років поспіль.

Де: Osocor Residence (вулиця Виноградна, 2).

Квитки: від 840 гривень.

13-14 серпня – White Nights Festival. Africa

В середині серпня White Nights Festival взяв на себе місію відправити нас на кілька діб в ритмічно-гарячу Африку. І тут, звичайно, буде ще спекотніше, ніж у фестивальному червні. Ще більше артистів – 110, ще більше барів – 20, ще більше музичних жанрів – цілих 15! Зрозуміло, атмосферу створюватимуть шедевральні арт-інсталяції та декорації сцен.

Де: Арт-завод «Платформа» (вулиця Біломорська, 1).

Квитки: 799-2300 гривень.

14-15 серпня – останній літній івент «Куражу» з серії ELECTROLETO

Вже цих вихідних, 14 та 15 серпня, відбудеться останній івент «Куражу» з літньої серії ELECTROLETO. На гостей чекають діджей-сети від представників електронної сцени та друзів події, імпровізація театру Воробушек, зіркові лекції та кінотеатр просто неба. Також на території пройде виставка робіт молодих українських митців під менторством агентства Tuasho і керівництвом Анни Аветової. Можна буде ознайомитись та придбати роботи художників: Дженніфер Анорує, Аглаї Ногіної, Валерії Вертій, Стефана Стойкова, Анни Шабалтій, Максима Скалацького та Олексія Щербака.

Де: 19-й павільйон ВДНГ, проспект Глушкова,1

Квитки: 150-200 гривень.

19 серпня – Бумбокс

Це мало статися. Жодних гучних епітетів, все просто: саме ті хлопці з Бумбоксу. Як завжди буде щиро, тепло та надзвичайно душевно! Можливо, музика Бумбоксу так близька нам саме тому, що вона з нас і складається, з кожного з нас! Відчути надзвичайну атмосферу, яку створюють Андрій Хливнюк з музикантами на своїх виступах, можна буде 19 серпня в Osocor Residence.

Де: Osocor Residence

Квитки: 840 грн

20 серпня – HVOB live

Це австрійський дует, який зараз підкорює світ зі своїм новим альбомом ROCCO. Їм вже аплодували Sonar в Барселоні, Burning Man, Fuji Rock Japan і Clockenflap в Гонконзі. Тепер чарівні Анна Мюллер і Пауль Валльнер – на київському ЮБК.

Де: ЮБК (Труханів острів).

Квитки: від 890 гривень.

21 серпня – Nizkiz

Nizkiz вже встигли відіграти на фестивалі Atlas Weekend і дати в Києві великий сольник. У серпні один з головних рок-бендів Білорусі знову приїде в столицю в рамках туру на підтримку нової платівки «Сомнамбула».

Де: ЮБК (Труханів острів).

Квитки: від 450 гривень.

26 серпня – KADNAY

26 серпня гурт KADNAY знову порадує своїх прихильників запальним live-виступом в Caribbean Club Concert Hall. Артисти зіграють літній концерт «Теплий Live». KADNAY завжди вміло дивують публіку своїми унікальними шоу-програмами, і «Теплий Live» не буде виключенням. На концерті пролунають улюблені та відомі пісні артистів в новому аранжуванні, в іншій обробці та з новим прочитанням.

Де: Caribbean Club

Квитки: від 490 грн

26 серпня – TEQUILAJAZZZ

Даєш джазу з присмаком текіли від найбільш самобутньої і незвичайної альтернативної групи останніх 3-х десятків років на пострадянському просторі! Витончена авторська лірика в роковому звучанні і одкровення культових музикантів дорівнює запаморочливий опен-ейр під завісу літа.

Де: ЮБК (Труханів острів).

Квитки: від 390 грн

27 серпня – Бен Бьомер

У Києві виступить Бен Бьомер – артист-відкриття світової електронної сцени минулого року. Артист відвідає українську столицю 27 серпня, відразу після виходу нового довгоочікуваного альбому Begin Again. Пілотний сингл нового альбому Бена вже в Мережі. Сам альбом – вже зовсім скоро! До Києва Бен Бемер приїде з порцією ексклюзивних треків і вже відомими клубними хітами, серед яких дует з Яном Блумквіст Decade і інші роботи.

Де: Курені

Квитки: від 400 грн

28 серпня – концерт ARTIK & ASTI

Кожен кліп гурту стає справжнім трендом у мережі, а запальні біти просто не йдуть з голови. 229 мільйонів переглядів відео «Грустный дэнс» кажуть самі за себе. Наразі обертів набирає гаряча композиція «МамаМия», створена спільно з репером Jah Khalib. Цей фіт з легкістю відтворює атмосферу Гавани: енергійні танці, круті хлопці і купи грошей просто на столах. А ЕР «Миллениум», реліз якого відбувся лише у березні, вже став «платиновим»!

Але що може бути краще, ніж почути всі улюблені хіти наживо? До того ж цього року гурт відзначає 10 років творчого тандему і це ще один чудовий привід побачитись! Неповторний стиль, фірмовий саунд та біт, який змусить вас танцювати без зупину! Встигни на літню вечірку ARTIK&ASTI в КВЦ «Парковий»!

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