Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2021

Фінансовий гороскоп на серпень 2021: Діви стануть геніальними інвесторами, а Тельці ризикують залишитися біля розбитого корита

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Всесвіт тебе підтримує! Скористайся цим і спробуй покращити свою репутацію! Погодься, таке буває нечасто.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Подбай про інших. Купи упаковку сосисок і нагодуй вуличних котиків. Пам’ятай – добро завжди вертається бумерангом.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Нові знайомства, романтичні подорожі та приємні новини – на тебе чекає багатообіцяючий тиждень.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Сконцентруйся на собі та правильно розстав пріоритети. Від твого вибору залежать подальше життя.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Головне – швидко реагувати й при цьому приймати правильні рішення. Тиждень буде насиченим і цікавим.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ти маєш бути мудрим, навіть якщо тобі не за 50! В 17 років це теж не завадить.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Саме час провести сімейне свято! Відволічись від роботи, поїдь на шашлики зі своїми рідними. Вони так потребують твоєї уваги!

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Ти відчуваєш цей вітер? Це вітер кардинальних змін. Головне – не бійся і не тримайся за минуле.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Твоя друга половинка ревнива? Не провокуй її витягати зброю! Флірт і компліменти оточуючим ні до чого доброго не приведуть.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Keep calm and love butterfly. Тримай емоції при собі. Так буде всім краще.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Любов чи робота? Поєднати не вийде, доведеться вибрати щось одне.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Ти сильна! Ти витримаєш! Не піддавайся ліні, лише тоді ти знайдеш правильну стежку.

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