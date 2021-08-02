Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2021

Фінансовий гороскоп на серпень 2021: Діви стануть геніальними інвесторами, а Тельці ризикують залишитися біля розбитого корита

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Твій девіз на тиждень – дій тут і зараз. Не відкладай на завтра те, що в силах зробити сьогодні. Але виконуй роботу якісно, не халяв! Сил та мотивації в тебе буде повно!

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Відчуваєш розчарування в особистому житті? Не хвилюйся – пройде. Приділяй побільше уваги собі та своєму здоров’ю. І пам’ятай, що щастя в твоїх руках.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Любов цього тижня змусить тебе літати над хмарами. А от з друзями будь обережний – можуть розчарувати. Аби втримувати баланс – займися краще саморозвитком, зайвим точно не буде!

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Давно не міг наважитись зробити пропозицію? Дій! Тиждень буде особливо сприятливий і тобі не зможуть відмовити! Але не забувай і про себе – переглянь свої звички та раціон харчування.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Не переоцінюй свої можливості. Звісно, ти почнеш власну справу й відкриєш бізнес. Але не зараз. Наберися терпіння – чекати лишилось недовго.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Тиждень буде дещо складним і нестабільним, але пам’ятай: все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Давно хотіла пофарбувати волосся та змінити стиль? Саме час! Хотіла стрибнути з парашутом чи поплавати з акулами – вперед! Хто не ризикує – той не п’є шампанського. Але трохи обережності все ж не завадить.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Якщо життя – зебра, вітаю – в тебе біла смуга. Твій авторитет і заробіток можуть раптово стрибнути вгору. Але працюй і не ідеалізуй, бо безкоштовний сир сам знаєш де.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Здається, тобі треба відпочити. Присвяти тиждень собі, займися тим, що приносить задоволення і мотивацію – оновлення інтер’єру, подорожі, зустрічі з друзями. Не забувай, що осіння хандра зовсім близько, не дай їй себе захопити!

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Головне – стабільність. Ніяких злетів, але й ніяких падінь. Просто насолоджуйся життям.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Життя – це рух. Рухайся побільше, тобі корисні фізичні навантаження. Але не стрибай вище себе – пам’ятай, що в усьому треба міра.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

«Озбройся» і будь максимально обережною – на тебе «полюють». А ще остерігайся нераціональних витрат – ні до чого доброго вони не приведуть.

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