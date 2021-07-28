Місячний календар на серпень 2021: сприятливі дні для справ

Місячний календар завжди виручить тебе, підказавши найкращі дати для тієї чи іншої справи у серпні 2021 року. Плануєш весілля, зачаття дитини чи просто цікавлять сприятливі дні для справ у серпні? Тоді тобі точно потрібно звіритися з нашим місячним календарем на серпень 2021. У ньому ти знайдеш дати молодиків, повного місяця та сприятливі дні для своїх звершень!

Місячні фази в серпні 2021

• Молодик – 8 серпня о 16 годині 50 хвилин.

• Повний місяць – 22 серпня о 15 годині 01 хвилину.

• Зростаючий Місяць з 9 по 21 серпня 2021

• Спадний Місяць – з 1 по 7, з 23 по 31 серпня 2021

• Місячне затемнення – немає.

• Сонячне затемнення – немає.

Сприятливі дні в серпні 2021

Важливі справи в червні краще запланувати на 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23, 31 серпня.

Несприятливі дні в серпні 2021

А ось в ці дати краще не приймати рішень, які можуть вплинути на ваше майбутнє:

2, 5, 8, 11, 16, 22, 25, 30 серпня.

Всі інші дати – нейтральні, Місяць буде мати мінімальний вплив на ваш настрій і стан.

Кращі дати для весілля і вінчання в серпні 2021:

9, 16, 20, 21, 22 серпня

Кращі дати для зачаття дитини:

1, 6, 12, 26 серпня

Енергетично сприятливі дні в серпні 2021:

1, 3, 4, 7, 9, 18, 23, 25-30 серпня

Енергетично несприятливі дні в серпні 2021:

2, 5, 8, 12, 17, 20, 22, 23, 26, 27 серпня

Місячний календар стрижок на липень можна подивитися тут.

Фото: IStock

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