Рецепт чизкейка без випікання, з додаванням желе і на основі сиру точно тобі знадобиться. По-перше, такий десерт не відкладеться на боках, а по-друге, він смачний і простий у приготуванні. Ще один великий плюс такого рецепта, чізкейк з сиром і желе підійде для будь-якої події або простого чаювання.

Інгредієнти для приготування чізкейку без випікання:

300 г пісочного печива

200 г вершкового масла

500 г сметани

150 г сиру

120 г цукру

10 г желатину

10 г ванільного цукру

1/2 лимона

1 пакетик желе (на вибір)

Покрокове приготування чізкейку з сиром і желе без випікання:

1. Пісочне печиво подрібни в крихту. Можеш використовувати блендер, можеш зробити це руками або звичайною качалкою для тіста. Як тобі зручніше!

2. Змішай злегка підтале вершкове масло з печивом, гарненько розімни руками, щоб позбутися грудочок, і виклади основу для чізкейку у форму з високими бортиками. Бажано попередньо застелити її пергаментним папером, якщо форма не розбірна.

3. Постав форму з основою в холодильник.

Рецепт жувального мармеладу без цукру

4. В окремій посудині розведи желе, так, як це написано на упаковці. Залиш на півгодини остигати.

5. Окремо розведи желатин зі 100 мл води. Залиш на 5 хвилин, щоб желатин набряк, а потім на маленькому вогні провари його до повної однорідності. Дуже важливо, щоб желатин не закипів! Коли на поверхні з’явиться піна, зніми посудину з вогню, і відстав в сторону остигати.

6. Сир протри через сито, додай цукор, ванільний цукор і сметану. Додай до суміші сік ½ лимона і ретельно перемішай. Маса повинна бути максимально однорідною, тому для більшої ефективності краще скористайся міксером! Поступово вливай желатин, не перестаючи збивати масу.

7. Дістань з холодильника форму з основою, поверх вилий сирну масу, і поверни в холодильник. Коли цей шар застигне, знову дістань форму і фінальним шаром вилий желе. Постав наш чізкейк в холодильник на 5-6 годин, до повного застигання десерту. Готово!

Рецепт пасти з лисичками

8. Подавай чізкейк з желе на плоскій великій тарілці, щоб добре було видно всі шари. Смачного!

Фото IStock