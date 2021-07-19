Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Піднімай свою ледачу дупку з дивану й починай щось робити! Період лінощів і апатії в твоєму житті занадто затягнувся. Якщо не виправиш ситуацію зараз, наслідки будуть плачевними.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Якщо оточуючі говорять, що твої ідеї ні на що не годяться й в тебе нічого не вийде, значить – ти на правильному шляху. Не здавайся! Багатогодинна копітка робота обов’язково окупиться.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Хотіти мало, потрібно діяти! Ось твій девіз на найближчий тиждень. Коли важко й хочеться опустити руки, повторюй ці слова як мантру. Ти здатна на все!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Рак (22 червня – 22 липня)

Давно мрієш реалізувати цікаву задумку, але боїшся провалу? Прийшов час діяти. Зроби свої мрії сильнішими за свої страхи – й запаморочливий успіх гарантовано.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Всі проблеми в наших головах. Відкинь стереотипи та забобони, ти здивуєшся, наскільки зміниться твоє життя після цього. Для тебе немає нічого неможливого. Не створюй собі кордонів!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Для чого дійсно потрібна сміливість, так це для щирості. Така проста, але така важлива істина. Не забувай про це в спілкуванні з близькими. Інакше може їх втратити.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо не зараз, то коли? Якщо не ти, то хто? Став собі ці питання, коли нападає апатія та лінь. Історію пишуть не ті, хто спостерігає а ті, хто діює та щось змінює.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Не зациклюйся на поганому, шукай гарне в кожному моменті. Правильно кажуть, прибери з лексикону слово «проблема», і вона зникне сама по собі. Спробуй, тобі сподобається!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ніколи не пізно стати тим, ким ти хочеш бути. Хочеш змінити роботу? Зроби це! Хочеш об’їхати весь світ? Вперед! Головне – зробити перший крок назустріч мріям.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тобі щастить рівно настільки, наскільки ти наполегливо ти працюєш. Хочеш кар’єрного злету –працюй більше, дізнавайся нове, шукай нестандартні підходи до вирішення завдань. І ти станеш незамінною.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

На своєму шляху ти зустрічатимеш різних людей. Хтось спробує переконати тебе, що ти ні на що не здатна. Вір собі, а не чужим упередженням. Немає нічого неможливого!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Час летить із неймовірною швидкістю. Але тільки ти вирішуєш, як розпоряджатися цим часом. Роби все з розумом, вчиняй з людьми по совісті, й всесвіт відплатить тобі тим самим.

Фото: istockphoto