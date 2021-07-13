Прості рецепти домашнього морозива

Як приготувати домашнє морозиво? Все дуже просто! Рецепти приготування смачного морозива покроково читай у нашому матеріалі

Не варто відмовляти собі в задоволенні і обмежувати в своєму раціоні цей смачний продукт. Якщо ж ти переживаєш, що в магазинному морозиві містяться шкідливі консерванти, ми пропонуємо тобі приготувати його вдома власноруч, тим паче – це дуже легко!

Полуничне морозиво: інгредієнти

3 яєчні жовтки,

250 мл молока,

250 мл вершків,

100г цукру,

2 чашки полуниці

1 ч. л. ванільної есенції

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Готуємо полуничне морозиво покроково:

1. Полуницю помий, відірви хвостики і ретельно перетри з 50 г цукру. Отриману кашку постав у холодильник.



2. В окремій каструльці змішай цукор з жовтками і молоком. Постав каструлю на середній вогонь на плиту і вари, постійно перемішуючи, поки маса не стане однорідною. До кипіння не доводь!

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3. Перелий суміш в окрему миску і дай їй охолонути до кімнатної температури. Після сховай майбутнє морозиво в холодильник на 2-3 години, але кожні 20 хвилин ретельно перемішуй!

4. Коли суміш охолоне достатньо, додай до неї ванільну есенцію і вершки, добре перемішай, можна навіть збити блендером. До отриманної маси додай полуничну кашку і знову перемішати!

5. Готово! Подавай таке м’яке морозиво в розетках або скляночках. Прикрасити його можна свіжими ягодами полуниці або листочками м’яти!

Класичний пломбір: інгредієнти

500 мл вершків жирністю 33-35%

200 г згущеного молока

0,5 ч.л. ванільного цукру

молочний шоколад (за бажанням)

Готуємо пломбір покроково:

1. У глибоку посудину налий охолоджені вершки та збий за допомогою блендера. Розпочни з найменшої кількості обертів, поступово збільшуючи швидкість збивання до максимальної. Вже за п’ять хвилин маса повинна збільшитись удвічі.

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2. Тепер додай до повітряної маси вершків згущене молоко та ванільний цукор. Перемішай до однорідного стану та відклади вінчик.

3. Розклади ніжну вершкову суміш у формочки. Постав у морозильну камеру на три години. І готово!

4. Якщо захочеш – клубочки пломбіру можна присипати крихтами молочного або чорного шоколаду, скоріше з’їж їх!

Шоколадне морозиво: інгредієнти

200 г темного або молочного шоколаду

250 мл жирних вершків

4 яєчні жовтки

350 мл молока

100 г цукру

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Готуємо шоколадне морозиво покроково:

1. Шоколад дрібно порубати або натерти на тертці. Так, щоб вийшли крихти.

2. У сотейнику або маленькій кастрюльці з’єднати вершки і молоко. Довести до кипіння, додати шоколад і помішувати вінчиком або виделкою до повного розчинення. Зняти з вогню.

3. Жовтки збити з цукром в пишну світлу піну (можна вінчиком або міксером) і тонкою цівкою влити в молочно-шоколадну суміш.

4. Поставити сотейник на повільний вогонь і, не доводячи до кипіння, варити до густої консистенції.

5. Одержаний крем перелити в глибоку миску і накрити харчовою плівкою. Остудити.

6. Охолоджену масу перелити в контейнер або формочки і покласти до морозильної камери мінімум на 2 години. Маленький секрет – щоб консистенція морозива вийшла більш м’якою, рекомендовано кожні 20 хвилин його перемішувати.

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7. Готово! Морозиво можна подати з крихтами шоколаду, фруктами або з шоколадним сиропом.

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