Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Увірвемося в останній місяць літа! Цього тижня у тебе буде багато відпочинку та справжнього екстриму. Не бійся. Зважуйся спробувати те, що раніше ти обходила десятою дорогою. Махни в гори та займися скелелазінням, наприклад. Повір, ці емоції залишаться в пам’яті назавжди!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Прикро, що спекотним літом, коли всі друзі та знайомі роз’їжджаються по відпустках, тобі доводиться працювати. Та не вішай носа, в цьому є свої плюси! Цього тижня будь готова до того, що начальство викличе тебе «на килим» на серйозну розмову. Не бійся, тема бесіди тобі сподобається! Підвищення зарплатні або нова посада – гарантовані.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Прийшов час увімкнути режим пофігіста. Так-так, останнім часом ти надто зациклюєшся над роботою, побутом, відносинах із оточуючими… В результаті, ти вибилася з сил. Тобі необхідно відновити внутрішню гармонію та знайти спокій. Перестань нервуватися через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня у тебе з’явиться шанс відправитися в невелику подорож за кордон. Швидше за все, це буде коротка поїздка, але вона запам’ятається надовго. Емоції та враження від побаченого ще довго підживлюватимуть твій настрій після повернення додому.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Готуйся до фінансових злетів! Керівник нарешті помітив твоє завзяття до роботи та старання, і вирішив тебе за це нагородити. Можливо, тобі дадуть премію або навіть підвищать зарплатню. У будь-якому випадку – приємно! Є також імовірність, що ти виграєш у лотерею або знайдеш заначку, про яку давно забула.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

У-ля-ля! На любовному фронті на тебе чекають справжні пристрасті. Найближчим часом ти зустрінеш людину, яка назавжди переверне твоє життя. Всі подруги заздритимуть! Тебе захлиснуть почуття, яких ти ще ніколи не відчувала. Не бійся пірнути у вир з головою, дозволь собі крапельку божевілля.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея та задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком наступного тижня.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Ти давно потребуєш гарного відпочинку, й нарешті-то його отримаєш! Тобі випаде шанс відправитися в закордонне відрядження, яка буде більше схожа на відпустку. Неймовірні пейзажі навколо, красиві та цікаві люди, веселі вечірки – ось, що тебе чекає. Це удача!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Тобі необхідно зосередитися на особистому житті. Якщо в тебе вже є половинка, обов’язково приділи їй більше часу – організуй романтичне побачення або зроби якийсь приємний сюрприз. Якщо ж ти ще «в пошуку», готуйся – амур вже націлив свої стріли!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Прийшов час налагоджувати відносини з рідними. Найближчими днями обов’язково навідай батьків, поїдь із ними на пікнік або просто прогуляйся парком. Вони дуже сумують за тобою! Та й у тебе на душі потеплішає, коли обіймеш рідних людей та хоч ненадовго повернешся в дитинство.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Збери друзів і відправся в подорож! Тобі просто необхідно змінити обстановку, абстрагуватися від побутових проблем і роботи. А поїздка в інше місто або в іншу країну тобі в цьому дуже допоможе. Ти повернешся оновленою та сповненою життєвими силами!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 червня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Твій девіз цього тижня: «Робота над усе!». У найближчому майбутньому можеш розраховувати на запаморочливий кар’єрний зліт – ймовірно, тобі довірять важливий проект, підвищать у посаді або нагородять солідної премією. Ти це заслужила!

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