Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Незважаючи на те, що карантин уже трохи слабшає, зірки радять: залишайся вдома! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Овен каже, що тобі варто уникати контактів з людьми і побільше часу проводити на самоті. Тобі необхідно переосмислити погляди на життя і знайти новий вектор розвитку.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Профілактика захворювань завжди краще, ніж їхнє лікування. Повторюй собі це кожен раз, коли подумуєш піддати себе ризику. Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знака Телець прогнозує ймовірні проблеми зі здоров’ям. Це можуть бути застуди або просто погане самопочуття. Зірки рекомендують пропити курс вітамінів.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Близнюки говорить: наша найбільша сила – доброта та ніжність нашого серця. У тебе достатньо цієї сили, користуйся нею! Якщо бачиш, що хтось потребує тебе, не проходь повз. Простягни руку допомоги, й тобі відплатять тим же!

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Рак попереджає: бережи своє здоров’я та нервову систему. Хтось так і хоче дошкулити тобі, але йому це не вдасться. Зберігай спокій та впевнено займайся своїми справами. Зірки прогнозують, що ти скоро отримаєш бажану відповідь, яку довго чекала.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Зірки обіцяють романтичні пригоди! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Лев каже, що скоро в твоєму серці зародиться кохання. Навіть незважаючи на карантин! Так, всі контакти з оточуючими зараз під забороною, але ж інтернет ніхто не відміняв.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

На заздрість усім! За гороскопом на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Діва, твої стосунки з другою половинкою розквітатимуть, незважаючи на ізоляцію. Хтось свариться, хтось розлучається, а у вас – повна гармонія. Головне – не тільки слухати, а й чути партнера!

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Твоє друге ім’я – ризик, але не сьогодні! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Терези радить не вплутуватися у підозрілі махінації. Колеги можуть повідомити неочікувану новину, а сумнівні знайомі підкинуть небажаних турбот. Одна в тебе є місце, де ти будеш щасливою та спокійною. І це місце – біля коханої людини. Вона вже давно чекає від тебе сміливого кроку. Можливо, прийшов час наважитися?

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скажи «Ні» поганим звичкам! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Скорпіон рекомендує зайнятися собою. Зірки підказують почати понеділок саме з цього. Це ідеальний час, щоб зайнятися своїм здоров’ям. Посиди на водичці чи прийми контрастний душ. Найближчим майбутнім твоє тіло подякує тобі за цю королівську турботу. Звертай увагу на потреби близьких, можливо, комусь із них потрібна допомога. Якщо не має можливості побачитися з сім’єю, зателефонуй їм і поцікався їхніми справами.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Прийшов час переосмислити погляди на життя. Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня говорить: кожна мить життя – ще одна можливість. Не забувай про це! Навіть якщо здається, що навколо йде шкереберть, не переймайся. Значить, цей досвід тобі зараз необхідний.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Період тебе чекає той ще! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Козеріг говорить: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, і кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Ти отримаєш перспективну пропозицію по роботі. Нова посада – нові можливості. І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Водолій говорить, що всі проблеми, які оточували тебе раніше, знайдуть своє рішення. Ти звільнишся від непотрібних переживань, відчуєш полегшення. Як тільки це відбудеться, життя зміниться на краще.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня для знаку Риби прогнозує великі кар’єрні злети. Днями начальство викличе тебе на килим і повідомить новину, яку ти чекала роками. Тебе чекає підвищення, і ти його заслужила. Пишайся.

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