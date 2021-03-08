Кортить дізнатися свій гороскоп на 8 березня? До чого готуватися: приємних сюрпризів, скандалів чи раптової подорожі? Читай всі подробиці прямо зараз!

ГОРОСКОП НА 8 БЕРЕЗНЯ 2021 ДЛЯ ВСІХ ЗНАКІВ ЗОДІАКУ

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей день принесе багато одкровень. Завдяки випадковим подіям ти дізнаєшся дуже важливу інформацію. Вона допоможе правильно проаналізувати ситуацію, з якої поки складно знайти вихід. Подякуй зірок за такий щедрий подарунок, і використай дар правильно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

8 березня ти проведеш розслаблено, посвятивши собі увесь день. Не варто планувати ділові зустрічі чи робочі термінові відеодзвінки, тому що вони не закінчаться успішно. Зірки натякають – пора відпочити. Так чому б їм не довіритися?

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Понеділок принесе багато несподіваних зустрічей. Краще не йти в магазин на домашньому. Бо в ряду з овочами поруч з тобою може опинитися як подруга дитинства, так і колишній. Ця зустріч дана тобі не просто так. Вона стане ключиком до вирішення складного завдання, яка з’явиться у тебе в майбутньому.

Рак (22 червня – 22 липня)

Зірки радять звернути увагу на емоції. Останні місяці видалися важкими і накопичена втома дасть про себе знати. Тримай себе в руках, а краще за все – влаштуй перезавантаження: спа, масаж, басейн або бокс, урок екстремального водіння, танці в клубі. Як тільки напруга зникне, настане біла смуга в справах і особистому житті.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Зірки пророкують романтичні пригоди. Якщо ти захочеш, то зможеш влаштувати своє особисте життя надовго. Сьогодні ти будеш ловити на собі зацікавлені погляди, отримувати таємні повідомлення в директ і дзвінки від недавніх знайомих. Леви в парі насолодяться проведенням часу з сім’єю. Якщо ви в сварці, то є всі шанси залагодити конфлікт і зміцнити відносини.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Понеділок буде складним днем. Незважаючи на святковий вайб, доведеться залагоджувати справи, які зваляться, як сніг на голову. Але ти подолаєш всі труднощі і ще встигнеш насолодитися романтикою ввечері.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Друзі та близькі зроблять цей день незабутнім. Можливі спонтанні подорожі, нові корисні знайомства та романтичні переживання. Ви відірветеся по повній і ще довго будете згадувати пригоди, сміючись і розглядаючи фотографії.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні чудовий день для завершення важливих справ. Щербатий місяць цьому посприяє. Зірки рекомендують звернути увагу на ті плани, які увійшли в стан плато. Є всі шанси зрушити їх з мертвої точки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять звернути увагу на своє здоров’я і сон. Присвяти цей день приємному і не виснажливому спорту: прогулянкам по місту, плаванню в басейні, альпінізму. Головне, щоб спорт приносив задоволення і зміцнював здоров’я. Романтична прогулянка або спільні спа-процедури сподобаються і вашому партнерові.

Козеріг (22 грудня – 21 січня)

Сьогодні проявиться твоя творча натура. Всесвіт підкине ситуації, де потрібно буде проявити креативність і кмітливість. Скористайся цим шансом! Ти не тільки заявиш про себе, а й станеш натхненням для оточуючих. Сяй!

Водолій (21 січня – 18 лютого)

Сьогодні краще не вирушати в подорожі і не сідати за кермо. Зірки радять провести час вдома. Можна влаштувати ідеальний вечір для себе, гучну вечірку з друзями або романтичну вечерю з партнером. Чого бажає твоя душа?

Риби (19 лютого – 20 березня)

Прислухайся до своєї інтуїції. Сьогодні вона буде говорити особливо голосно. Сміливо прислухайся до своїх бажань і примх. Не бійся, ти не створиш проблем, навпаки – твою голову відвідають нові ідеї.

Нехай у всіх сьогоднішній день пройде за найкращим сценарієм!

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