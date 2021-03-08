Скільки ми відпочиватимемо 8 березня 2021? Чи буде додатковий вихідний на Міжнародний жіночий день? Що святкують у цю дату? Багато запитань і ми готові розповісти усі подробиці. Спойлер, пора планувати міні-відпустку.

Міжнародний жіночий день або 8 березня – це особлива дата для жіноцтва. Адже в усьому світі ЗМІ та громадськість ще раз акцентують увагу на рівних правах жінок та чоловіків у соціумі, обговорюють боротьбу із сексизмом та гендерну рівність. Чому саме 8 березня? У 1857 році саме 8 березня текстильниці Нью-Йорку (США) вийшли на страйк, вимагаючи рівну оплату із чоловіками. Офіційний статус свято отримало завдяки Кларі Цеткін та Розі Люксембург, які виголосили ідею святкування Дня солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні та соціальні права на ІІІ комуністичній інтернаціональній зустрічі 1921 року. Вже із часом Міжнародний жіночий день романтизували та перетворили у свято подарунків. Проте завдяки жіночому руху дівчата вибралися із обіймів побутових справ та почали втілювати свої мрії у науці, кар’єрі та політиці, отримали право голосу на виборах.

Скільки будемо відпочивати на 8 березня 2021?

Суперечки, чи варто залишати Міжнародний жіночий день офіційним святом, продовжуються. Адже комуністичний флер свята у суспільстві не пропадає. Восени 2017 року до Верховної Ради України був внесений законопроект про скасування додаткового вихідного дня на честь 8 березня. Але закон так і не прийняли. Тож вихідний на 8 березня у 2021 році буде! Загалом відпочиватимемо із суботи по понеділок включно – з 6 по 8 березня. Ще є час спланувати невеличку відпустку, відпочити від справ та організувати свято, якщо хочеться підкреслити цінність важливих для вас жінок.

Фото: istockphoto

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