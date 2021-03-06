Що подарувати на 8 березня? Ідеї еко-подарунків

До 8 березня залишилось кілька днів, і якщо ти досі не придумала, що дарувати бабусі, мамі, сестрі або подрузі, у нас є кілька чудових ідей! Еко-проект «Разом за природу» радить звернути увагу на подарунки, які не шкодять планеті! Бути eco-friendly і піклуватися про природу – новий світовий тренд, якого дотримаються зірки і лідери думок. На червоні доріжки виходять у вбраннях, створених із перероблених матеріалів. Дизайнери створюють колекції з еко-тканин. У мегаполісах улаштовують сади і парки на дахах хмарочосів. Як стати еко-відповідальнішою цієї весни і вибрати крутий подарунок до 8 березня, читай у нашому матеріалі.

Дача на підвіконні

Сьогодні в усьому світі набирає популярності тренд city gardening. Це – коли на балконах і підвіконнях квартир та офісів вирощують усе, що можна: від фіялок до помідорів. Питай у квітковому магазині розмарину, чебрецю, базиліку, лаванди і м’яти. Вони не тільки симпатичні в вазонах, їх ще й можна використовувати як прянощі або додавати до чаю! Також зверни увагу на еco stick – олівець для креслення або малювання, в якому зберігають насіння. Після використання його можна посадити в землю, і розсада, яка зберігається всередині диво-олівця, проросте!

Орхідеї, фіялки, азалії та цикламени підійдуть для тих, хто любить квітучі рослини. Фікуси, драцени, пальми і сукуленти прикрасять будь-який інтер’єр зеленню.

А ось іриси, гіяцинти і тюльпани в горщиках швидко відцвітуть. Тому, якщо нема змоги їх висадити, ліпше вибрати інші квіти.

До речі: екологи не рекомендують купувати червонокнижних рослин: пролісків і крокусів.

Враження ліпші, ніж речі

Квитки на виставу, концерт улюбленого гурту або в кіно стануть прекрасним подарунком! Якщо адресат твого подарунка любить активний відпочинок, її може порадувати сертифікат на політ в аеротрубі або майстер-клас із екстремального кермування. Господиням сподобається урок у крутого шеф-кухаря, а творчим панночкам – майстер-класи з живопису, вишивки або лекції про мистецтво.

До речі, майже всі дівчата люблять фотографуватися! Тож хорошою ідеєю для подарунка на 8 березня стане сертифікат на зйомку в пристойного фотографа.

Абонемент для занять спортом

Усі дівчата і жінки мріють бути в ідеальній формі, особливо коли до літа залишилося 3 місяці! Саме час розпочати активну підготовку. Йога, біг, басейн або танці – з’ясуй, як ставиться до різних видів спорту твоя мама або подруга, і подаруй їм абонемент або разове тренування – це бюджетніший варіант!

Кишенькова бібліотека

Якщо твоя мама (подруга, сестра) не розлучається з книжкою ні вдома, ні в подорожах, і може залишити половину зарплатні в книгарні, сміливо даруй їй електронну читалку! Цей популярний девайс дуже зручний: у ньому можна зберігати цілу бібліотеку, яка легко поміститься в кишені або сумочці. Крім того, на думку екологів, електронні книги не шкодять планеті: для їхнього виготовлення не потрібно рубати дерев. Щороку в Україні видають приблизно 45 млн книг. На друк такої кількості літератури витрачають 3 млн деревин. Сумно, правда?

* «Разом за природу» – всеукраїнський проект за підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF). Його діяльність спрямовано на збереження, оновлення і примноження Карпатських лісів і природи України для нинішніх і майбутніх поколінь українців.

Фото: IStock

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