Омлет з грибами і тофу: рецепт від Тані Брик

Переможниця модельного реаліті Нового каналу Таня Брик розповіла, що готує, збираючись вранці у справах

Сніданок – найважливіший прийом їжі, тому підбирати страви для нього потрібно особливо ретельно. Вони мають бути ситними та смачними. Ідеальний варіант – омлет, і якщо вам набридли заїжджені його варіації, ділимося рецептом від Тані Брик – переможниці реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

– Часто мій день починається з омлету. Готувати його дуже просто, а виходить смачно й корисно. До речі, перед цим раджу випити склянку води – це полегшить роботу травних органів, – зазначила переможниця модельного реаліті Нового каналу.

Інгредієнти:

яйце – 3 шт.;

гриби – 100 г;

тофу – 300 г;

цибуля – 0,5 шт.;

сіль, спеції – за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Очистіть цибулю і наріжте її кубиками. Гриби промийте в холодній воді й наріжте дрібними шматочками. Натріть тофу на крупній тертці. Розігрійте олію на сковороді (Таня вважає за краще використовувати олію з кісточок авокадо, але можете взяти будь-яку іншу, на свій смак), трохи обсмажте на ній цибулю, потім додайте тофу і гриби. Смажте близько 5-7 хвилин на середньому вогні. У глибокій тарілці збийте яйця, після цього влийте їх у сковороду до грибів, цибулі та тофу. Додайте сіль і спеції за смаком, доведіть до готовності. Подавати можна разом із половинкою авокадо. Смачного!

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