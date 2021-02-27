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Омлет з грибами і тофу: рецепт від Тані Брик

Омлет з грибами і тофу: рецепт від Тані Брик

Переможниця модельного реаліті Нового каналу Таня Брик розповіла, що готує, збираючись вранці у справах

Сніданок – найважливіший прийом їжі, тому підбирати страви для нього потрібно особливо ретельно. Вони мають бути ситними та смачними. Ідеальний варіант – омлет, і якщо вам набридли заїжджені його варіації, ділимося рецептом від Тані Брик – переможниці реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

– Часто мій день починається з омлету. Готувати його дуже просто, а виходить смачно й корисно. До речі, перед цим раджу випити склянку води – це полегшить роботу травних органів, – зазначила переможниця модельного реаліті Нового каналу.

Омлет з грибами і тофу: рецепт від Тані Брик

Інгредієнти:

  • яйце – 3 шт.;
  • гриби – 100 г;
  • тофу – 300 г;
  • цибуля – 0,5 шт.;
  • сіль, спеції – за смаком;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Очистіть цибулю і наріжте її кубиками. Гриби промийте в холодній воді й наріжте дрібними шматочками.
  2. Натріть тофу на крупній тертці.
  3. Розігрійте олію на сковороді (Таня вважає за краще використовувати олію з кісточок авокадо, але можете взяти будь-яку іншу, на свій смак), трохи обсмажте на ній цибулю, потім додайте тофу і гриби. Смажте близько 5-7 хвилин на середньому вогні.
  4. У глибокій тарілці збийте яйця, після цього влийте їх у сковороду до грибів, цибулі та тофу. Додайте сіль і спеції за смаком, доведіть до готовності. Подавати можна разом із половинкою авокадо. Смачного!

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