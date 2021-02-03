Уже незабаром романтичні місця будуть переповнені закоханими парочками. Адже на нас чекає День святого Валентина! Упевнені, ти вже готуєшся до цього чарівного свята. І щоб тобі було ще бентежніше його очікувати, ми зібрали кілька цікавих фактів про День усіх закоханих. Це справді захопливо!

1) Хоч як банально це звучатиме, та символом Дня закоханих є червоні троянди. Але навряд чи ти знаєш, чому! Існує леґенда про Афродиту, яка, поспішаючи до свого коханого, стала на кущ білих троянд. Через гострі колючки, якими богиня кохання поколола ногу, виступила кров і квіти вмить перетворилися на червоні.

2) Майже 50 мільйонів троянд продають напередодні та протягом Дня закоханих. І це – лише троянд! Уяви, скільки ж тоді загалом купують квітів цього дня?

3) Щороку прибуток від продажу шоколаду та солодощів у День св. Валентина складає приблизно 1011 мільярдів доларів. Тож, дівчата, треба відкривати не салони краси, а крамниці з печивом і кондитерськими виробами! Хоча б на день.

4) В Ірані та Саудівській Аравії День усіх закоханих… заборонено! А ті, хто намагається відсвяткувати, але потрапляє на очі місцевій поліції, мусять заплатити великий штраф.

5) Досить дивна традиція існує в Нідерландах. Дівчина цього дня може запропонувати своєму хлопцеві руку і серце, а в разі відмови чоловік змушений презентувати коханій шовкову сукню. Цікаво, а чи спрацює це в Україні? Можеш спробувати!

6) У Фінляндії люди, які ще не зустріли другої половинки, називають День святого Валентина святом друзів. Тому ті, хто не має пари, тут не засмучуються від кількості сердечок навкруги, а, не звертаючи на них уваги, йдуть відзначати з друзями власне свято.

7) У Британії в День закоханих купують подарунки й валентинки своїм… хатнім тваринам! Чудова ідея, чи не так?

8) Римсько-католицька церква вважає Святого Валентина за покровителя душевнохворих. Тому в Німеччині 14 лютого всі лікарні прикрашають червоними стрічками.

9) Валентинки посідають 2-е місце у світі як найпопулярніші листівки! На першій сходинці – листівки різдвяні.

10) Найдорожчою листівкою на День закоханих була валентинка для Марії Калас від Аристотеля Онасиса. У 60-тих роках вона коштувала 300 тисяч доларів, а все – через дорогоцінне каміння, яким її прикрашено!

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