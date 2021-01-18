Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня 2021 для всіх знаків зодіаку

Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Все, що можна уявити, реально. Пам’ятай про це. І ніколи не опускай руки, навіть якщо всі оточуючі говорять, що твоя ідея провальна. У тебе все вийде, головне – вір в себе!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Ніхто не стає космонавтом випадково. Працюй старанніше, шукай нові нестандартні підходи до вирішення завдань, не зупиняй саморозвиток ні на хвилину. Твої мрії гідні стати реальністю.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Думай, як ти виглядаєш у своїх очах, а не в очах інших! Люди схильні засуджувати тих, кого не розумію. Тих, хто відрізняється. Слухай тільки своє серце, воно приведе тебе до успіху.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня для знаку Рак прогнозує поліпшення стосунків з рідними та друзями. Організуй сімейні посиденьки, приготуй смачну вечерю і збери всіх за одним столом. Вам всім це потрібно.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня для знаку Лев обіцяє фінансовий злет. Ти знайдеш нове джерело прибутку або ж отримаєш премію на основній роботі. У будь-якому випадку, готуйся до зарахування на свій рахунок кругленької суми!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня для знаку Діва говорить, що тобі необхідно більш відповідально ставитися до своєї роботи. Ти ніяк не виділяєшся, час це змінити. Начальство має побачити весь твій потенціал.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, зверніть увагу на своє здоров’я! За гороскопом на тиждень, з 18 по 24 січня імунітет представників цього знака Зодіаку буде знижений. Саме час пройти медичне обстеження, яке вже давно відкладаєш «на завтра» – навіть якщо нічого особливо не турбує. Пам’ятай: профілактика завжди краще, ніж лікування. Додай в свій раціон свіжі фрукти і овочі, вітаміни і мінеральні добавки. Бережи нерви і не метушися, тиждень видасться спокійним і продуктивним.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, зверніть увагу на оточуючих! Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня прогнозує, що представникам цього знаку Зодіаку потрібно остерігатися надмірної емоційності. Зведіть до мінімуму різкі висловлювання. Сказане на емоціях може надовго зіпсувати стосунки з родичами, друзями і колегами. Вимкни режим «засудження» і ввімкни «співчуття». Не осуджуй людей, а спробуй зрозуміти, що вони відчувають, і чому чинять так чи інакше. Тобі відплатять тією ж монетою.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці, тримайтеся! За гороскопом на тиждень, з 18 по 24 січня представників цього знаку Зодіаку чекають нескінченні конфлікти – як на роботі, так і в побуті. Що вже там, навіть дорогою з дому в офіс (або навпаки) є ризик нарватися на скандал. Але цього можна уникнути! Запам’ятай стару добру мудрість: «Розумніший той, хто перший замовк». Повторюй ці слова, як мантру.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня для знаку Козеріг радить контролювати свої емоції. Наступні сім днів можуть стати випробуванням на стійкість. Пам’ятай, що нерви не відновлюються. Тому зберігай спокій і адекватно оцінюй ситуацію. Головне – тримати дистанцію та не відкривати стрічку Facebook.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня для знаку Водолій говорить приділити час рідним. Якщо забудеш про близьких, відчуєш себе самотньою. Тому покажи свою любов тим, хто по-справжньому заслуговує на неї. І чекай на приємні новини. Хтось готує тобі сюрприз.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня для знаку Риби говорить, що все в твоєму житті йде по плану. Твоє щастя не залежить від зовнішніх умов, воно залежить від того, що всередині! Фінансові питання та проблеми вирішуватимуться дуже легко. Не думай про дурниці й будь розумницею.

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